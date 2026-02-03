Alineación de seis planetas; esta es la hora exacta para ver el fenómeno astronómico en México

Más Información
Febrero cerrará con broche de oro para quienes disfrutan mirar al cielo. Un espectáculo poco común está por ocurrir y promete dejar a más de uno con la vista puesta en el firmamento. Se trata de una alineación planetaria que no volverá a repetirse en muchos años, la cual podrá verse desde México.
La noche del próximo 28 de febrero, seis planetas compartirán escenario en una misma región del cielo: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aunque no todos podrán observarse sin ayuda, el evento sigue siendo extraordinario.
A simple vista será posible distinguir Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, mientras que Urano y Neptuno requerirán el uso de binoculares o un telescopio pequeño para ser apreciados.
De acuerdo con datos de la NASA, una alineación como esta no volverá a repetirse sino hasta el año 2040, lo que convierte a este fenómeno en una oportunidad única para los amantes de la astronomía.
Lee también: Desde Eclipse Solar Anular hasta alineación de seis planetas; los eventos astronómicos de febrero 2026
¿A qué hora se podrá ver la alineación planetaria?
El mejor momento para observar este evento será entre las 18:00 y las 19:00 horas, justo después de la puesta del sol. Conforme el cielo se oscurezca, los planetas comenzarán a aparecer sobre el horizonte occidental, creando una postal impresionante.
Lee también: Alineación de seis planetas; ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?
Consejos para disfrutar al máximo el fenómeno
Para no perderte ningún detalle del desfile planetario, especialistas y plataformas como Star Walk recomiendan seguir estos consejos:
- Busca un lugar con cielo oscuro, lejos de la contaminación lumínica.
- Asegúrate de tener un horizonte despejado, sin edificios ni árboles altos.
- Aprende a diferenciar planetas de estrellas, ya que los planetas brillan de forma más constante.
- Utiliza binoculares o telescopios para identificar mejor los astros más lejanos.
- Apóyate en apps de astronomía, que te ayudan a ubicar planetas en tiempo real al apuntar tu celular al cielo.
- Evita las luces brillantes (como pantallas) al menos 20 minutos antes, para que tus ojos se adapten a la oscuridad.
- Si planeas salir de la ciudad o acampar, lleva lámparas portátiles, farolillos de luz roja, comida, bebidas y ropa adecuada.
- Revisa el pronóstico del clima para asegurarte de que el cielo esté despejado.
También te interesará:
¿Quién era Gabriela Rico?; usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
Errores comunes al bañar a tu mascota; ¿cómo evitarlos para cuidar su pelaje?
¿Qué ver en Netflix en febrero?; entérate de los próximos estrenos de la plataforma
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
akv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]