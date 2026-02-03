Alineación de seis planetas; esta es la hora exacta para ver el fenómeno astronómico en México

Febrero cerrará con broche de oro para quienes disfrutan mirar al cielo. Un espectáculo poco común está por ocurrir y promete dejar a más de uno con la vista puesta en el firmamento. Se trata de una alineación planetaria que no volverá a repetirse en muchos años, la cual podrá verse desde México.

La noche del próximo 28 de febrero, seis planetas compartirán escenario en una misma región del cielo: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aunque no todos podrán observarse sin ayuda, el evento sigue siendo extraordinario.

Esta alineación planetaria promete ser un espectáculo inigualable en el año, por lo que no te la puedes perder. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

A simple vista será posible distinguir Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, mientras que Urano y Neptuno requerirán el uso de binoculares o un telescopio pequeño para ser apreciados.

De acuerdo con datos de la NASA, una alineación como esta no volverá a repetirse sino hasta el año 2040, lo que convierte a este fenómeno en una oportunidad única para los amantes de la astronomía.

¿A qué hora se podrá ver la alineación planetaria?

El mejor momento para observar este evento será entre las 18:00 y las 19:00 horas, justo después de la puesta del sol. Conforme el cielo se oscurezca, los planetas comenzarán a aparecer sobre el horizonte occidental, creando una postal impresionante.

De acuerdo con el sitio web astronómico “Star Walk”, este es un término que se da cuando varios planetas se agrupan en el mismo lado del sol al mismo tiempo.

Consejos para disfrutar al máximo el fenómeno

Para no perderte ningún detalle del desfile planetario, especialistas y plataformas como Star Walk recomiendan seguir estos consejos:

Busca un lugar con cielo oscuro , lejos de la contaminación lumínica.

, lejos de la contaminación lumínica. Asegúrate de tener un horizonte despejado , sin edificios ni árboles altos.

, sin edificios ni árboles altos. Aprende a diferenciar planetas de estrellas , ya que los planetas brillan de forma más constante.

, ya que los planetas brillan de forma más constante. Utiliza binoculares o telescopios para identificar mejor los astros más lejanos.

para identificar mejor los astros más lejanos. Apóyate en apps de astronomía , que te ayudan a ubicar planetas en tiempo real al apuntar tu celular al cielo.

, que te ayudan a ubicar planetas en tiempo real al apuntar tu celular al cielo. Evita las luces brillantes (como pantallas) al menos 20 minutos antes, para que tus ojos se adapten a la oscuridad.

(como pantallas) al menos 20 minutos antes, para que tus ojos se adapten a la oscuridad. Si planeas salir de la ciudad o acampar, lleva lámparas portátiles , farolillos de luz roja, comida, bebidas y ropa adecuada.

, farolillos de luz roja, comida, bebidas y ropa adecuada. Revisa el pronóstico del clima para asegurarte de que el cielo esté despejado.

