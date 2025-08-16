Alfredo Adame respalda a Alana Flores en su pelea contra Gala Montes; "Cualquiera con más de 2 neuronas apoya a Alana"

Más Información

En los últimos días, la streamer ha estado bajo el reflector mediático, al protagonizar una intensa rivalidad con la actriz de 24 años, Gala Montes, la cuál parece haber escalado fuera del ring y haberse convertido en un enfrentamiento personal.

Alfredo Adame respalda a la streamer mexicana

En medio de la discusión, el actor mexicano salió para defender a la influencer en redes sociales, luego de que diversos usuarios lanzaran mensajes negativos de la mexicana.

A través de una publicación en 'X', el también presentador de televisión, escribió: "Cualquiera con más de 2 neuronas apoya a Alana, sino las tiene te sentirás ofendida, si las tiene estas del lado correcto de la historia", respondiendo al comentario de un internauta en la plataforma.

El actor Alfredo Adame respaldó a la streamer mexicana, Alana Flores. Foto: Captura de pantalla
Además, una usuaria en otra publicación preguntó: "Si apoyo a Alana estaré del lado del patriarcado?", a lo que el actor respondió: "Que pu** asco que todo es feminismo vs patriarcado, aparte que mucho más feminista es @alanafloresf haciendo que muchas mujeres se animen a practicar boxeo y tener disciplina en vez de andar hablando mal de otras mujeres y golpeando progenitoras", lanzando una contundente indirecta a Montes.

El actor Alfredo Adame respaldó a la streamer mexicana, Alana Flores. Foto: Captura de pantalla
Juan Guarnizo motiva a Alana Flores

Por otro lado, el creador de contenido Juan Guarnizo, también respaldo a la streamer, luego de que esta publicará en su cuenta de 'X' un mensaje en el que esclarecía la situación de sus supuestas "fotos íntimas", mencionadas por Gala Montes en la conferencia de prensa previa al evento principal de "Supernova Strikers 2025".

Ante ello, el streamer colombiano escribió: "Arráncale la pu**cabeza". No obstante, en una segunda publicación, Guarnizo aclaró que su comentario solo era una manera de decir "gánale en el ring", mostrando su apoyo a la mexicana.

El streamer colombiano Juan Guarnizo animó a la mexicana. Foto: Captura de pantalla
Además, añadió: "También quiero aclarar que el comentario de Gala sobre las fotos falsas me pareció una mie*** super irrespetuosa y además, que diga que Alana se junta con “agresores” teniendo fotos con gente como Fofo Márquez me parece muy incongruente. ¡Con toda Alanita!"

Finalmente, el combate estelar de boxeo entre Alana Flores y la actriz Gala Montes se llevará a cabo el próximo domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, como parte del evento de "Supernova Strikers 2025", un espectáculo que fusiona el deporte con el entretenimiento digital.

