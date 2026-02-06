Más Información

Alfredo Adame llama dictador a Trump; condena redadas del ICE contra migrantes

Nuevo tráiler de “Súper Mario Galaxy” enloquece a los fans; esta es la fecha de estreno

¿Te cepillas los dientes antes de dormir?; este error común podría estar dañando tu sonrisa

Little Caesars lanza oferta especial de pizza a 20 pesos; ¿cuándo y cómo aplica la promoción?

¿Cada cuánto se recomienda bañar a un gato?; conoce cómo hacerlo correctamente

Alfredo Adame volvió a ser en redes sociales, luego de emitir declaraciones sobre la política migratoria en Estados Unidos.

Alfredo Adame llama dictador a Trump. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Sus comentarios surgieron durante una entrevista en el programa de YouTube “Un porro con…”, conducido por Adrián Marcelo, donde el actor abordó temas relacionados con las detenciones de migrantes, el papel del gobierno de Estados Unidos y la presencia de la comunidad mexicana en ese país.

Alfredo Adame cuestiona las acciones del ICE

Durante la conversación, el actor se refirió de manera directa a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde su perspectiva, criticó que las detenciones se realicen sin criterios claros ni definidos.

“Yo creo que todos los seres humanos tienen derecho a transitar libremente por cualquier parte del mundo”, expresó.

Además, sostuvo que las acciones migratorias no deberían enfocarse en personas que ya viven y trabajan dentro de Estados Unidos. En ese sentido, planteó que, si el objetivo del gobierno es frenar el ingreso irregular, las medidas deberían concentrarse en el control de las fronteras y no en operativos al interior del país.

Declaraciones sobre Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos

Asimismo, en otro momento de la entrevista, el actor lanzó críticas directas contra Donald Trump, a quien calificó como dictador. Argumentó que las políticas migratorias impulsadas durante su administración rebasan los límites legales y aseguró que este tipo de acciones “pasan del simple delito a los crímenes de lesa humanidad”.

Aunado a ello, destacó la relevancia de la comunidad mexicana en Estados Unidos y recordó la película Un día sin mexicanos como ejemplo del impacto que tendría la ausencia de trabajadores migrantes en la economía del país.

El actor recordó que desde su infancia ha sido testigo del crecimiento de la población mexicana en ciudades como Los Ángeles, y señaló que con el paso del tiempo ha observado su participación en diversos sectores productivos clave.

Finalmente, reiteró que los movimientos migratorios y las políticas que los regulan están estrechamente ligados a decisiones económicas y políticas. Concluyó que se trata de un fenómeno complejo, influido por intereses que terminan marcando el rumbo de distintos países.

