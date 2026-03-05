Alas Libres: Es Tiempo de Mujeres; ¿de qué trata, cuándo es y en dónde será el recorrido guiado?

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México (CDMX) lanzó una nueva iniciativa en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer 2026 en la capital del territorio mexicano.

Se trata de un recorrido guiado especial por el Día de la Mujer llamado "Alas Libres: Es Tiempo de Mujeres", el cual invita a la población femenina a descubrir la diversidad de la fauna, específicamente de las aves silvestres.

Esta iniciativa forma parte de las actividades del programa "Tiempo de Mujeres", presentado por la jefa de Gobierno Clara Brugada el pasado jueves 26 de febrero de 2026 y compuesto por diversas charlas, talleres y recorridos guiados.

Lee también: CDMX lanza “Xoli”, el chatbot chilango para recorrer la ciudad; conoce cómo funciona

Descubre la diversidad de aves en el recorrido guiado “Alas Libres: Es Tiempo de Mujeres”. La actividad se realizará este sábado 14 de marzo, de 8 a 11 h, en el Parque Ecológico Yecahuizotl.



Un recorrido especial por el Día de la Mujer para conectar con la naturaleza.



Registro:… pic.twitter.com/eU0fXdUE2l — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 5, 2026

Esta dinámica tiene como objetivo principal conectar con la naturaleza, observar la biodiversidad de aves en un ecosistema hermoso y reflexionar sobre la igualdad y el respeto en un espacio seguro.

¿Cuándo y en dónde será?

Esta actividad se llevará a cabo el próximo sábado 14 de marzo de 2026, en un horario de las 8:00 a las 11:00 horas en el Área Natural Protegida Sierra de Santa Catarina, en el Parque Ecológico Yecahuizotl, ubicado en Avenida de las Torres, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

El acceso al recorrido especial deberá realizarse un registro previo a través de un formulario, ya que el cupo es limitado. El instituto lanzó algunas recomendaciones generales para tener en cuenta el día del recorrido guiado:

Usar ropa de colores neutros para minimizar el impacto visual.

para minimizar el impacto visual. Calzado cómodo , gorra o sombrero, agua y snacks .

, gorra o sombrero, agua y . Si cuentan con binoculares , asistir con ellos.

, asistir con ellos. Actividad preferentemente para mujeres.

Lee también: Lluvias de estrellas en marzo 2026; conoce las fechas clave de cada una

En el marco del #8M, te compartimos la cartelera de actividades ambientales: un espacio para reconocer la fuerza de las mujeres en el cuidado del medio ambiente y en la construcción de un futuro sostenible.



Participa y hagamos comunidad.



1/3🧵 pic.twitter.com/NSBbxSg5JD — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 4, 2026

Otras actividades sobre naturaleza en el 8M

Otra actividad que forma parte de la cartelera oficial de la SEDEMA por el 8M es un taller de colorear dibujos llamado "Mujeres Históricas", un espacio dedicado a visibilizar el legado y el impacto cultural del papel de las mujeres en la historia.

Este evento, encabezado por la artista mexicana Harumi Arroyo, se llevará a cabo los domingos 1, 8, 15 y 22 de marzo a las 12:00 horas, en la Calzada Juventud Heroica en el Bosque de Chapultepec. El acceso a la actividad será libre y gratuita.

Por otro lado, el recorrido guiado "Mujeres al vuelo, alas de libertad" tendrá lugar el próximo sábado 14 de marzo, de las 7:00 a las 10:00 horas, en el bosque urbano Canal Nacional, ubicado en Puente de patos, Prado Churubusco, alcaldía Coyoacán.

Finalmente, para consultar más actividades, revisa la cartelera completa de las Jornadas de Cultura Ambiental por el marco del Día Internacional de la Mujer 8M, en las cuentas oficiales de la SEDEMA.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm