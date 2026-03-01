Alana Flores “exhibe” a Milica tras reto de boxeo; “no me sorprende que busques como colgarte”

La influencer mexicana, Alana Flores, y la streamer argentina, Milica, llevaron sus tensiones a redes sociales, dando a entender que la amistad entre ellas llegó a su fin, pero que no están cerradas a la posibilidad de enfrentarse en el ring en el futuro.

Ambas jóvenes son conocidas por su afición al boxeo, que las ha llevado a participar en diferentes ediciones de eventos que combinan el deporte con espectáculos y el entretenimiento digital, como Supernova, Stream Fighters, La Velada del Año, entre otros.

Alana Flores en la presentación de las peleas de Supernova Génesis 2026. / Foto: Cortesía Supernova: Genesis

En esta ocasión, la polémica surgió luego de que la streamer argentina contestara al comentario de un fanático, asegurando que le "encantaría" enfrentarse con Alana, pero en un lugar donde "no tenga nada arreglado".

Comentarios de Milica y seguidor en X. Foto: X

Alana Flores "exhibe" a Milica con video en redes sociales

Alana Flores no tardó en publicar su respuesta, exhibiendo a la sudamericana con un video de un encuentro que tuvieron en el ring a puerta cerrada, donde la originaria de Monterrey, lleva la ventaja de la pelea.

A través de X, Flores le contestó a Milica con un extenso mensaje, donde comentó: "Te quedaste con ganas de más? Y eso que fue súper tranqui y a puerta cerrada".

Asimismo, la regiomontana expuso a la streamer argentina, dejando claro que ya no son amigas y que, cuando Milica lo necesitó, ella le dio asilo en su casa: "Me vas a decir careta a mí y cuando éramos 'amigas' y en Mx no tenías donde quedarte te invité a mi casa y tú me tenías bloqueada de las historias Instagram; cuando te confronte, tu excusa fue 'que no querías que viera que promocionabas tu onlyfans' (claramente sabía que tenías)".

Te quedaste con ganas más? Y eso que fue súper tranqui y a puerta cerrada. Me vas a decir careta a mí y cuando éramos “amigas” y en Mx no tenías donde quedarte te invité a mi casa y tú me tenías bloqueada de las historias Instagram; cuando te confronte, tu excusa fue “que no… https://t.co/ucb6sB93cU pic.twitter.com/kNWeBKIKzB — AL4NITA (@alanafloresf) March 1, 2026

Flores encendió su mensaje criticando a la argentina, con la frase "No me sorprende que a cada rato tengas que buscar cómo colgarte más".

También aprovechó la publicación para "aclarar" por qué no se confirmó la pelea entre ambas streamers, pues Milica aseguró no estar lista: "Nuestra pelea no se hizo porque yo dijera públicamente que no quería, no se hizo porque nos la ofrecieron en privado y tú respondiste 'que no estabas lista' y eso no fue solo ahorita sino desde diciembre".

Respuesta de Alana Flores a Milica en X. Foto: X

