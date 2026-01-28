Más Información

Durante la madrugada de este 28 de enero, se dio a conocer la muerte de , actor de doblaje, quien diera la voz original de Majin Buu en Dragon Ball Z.

El hecho fue reportado por la agencia de talentos del actor, Aoni Production. De acuerdo a la agencia, Shioya falleció el pasado 20 de enero a los 70 años, debido a una hemorragia cerebral.

“Queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la generosidad que nos brindaron durante su vida”, declaró el breve comunicado.

Aunado a ello, detalló: “El funeral se celebró únicamente en presencia de familiares cercanos, de acuerdo con los deseos de la familia”

“Pedimos disculpas por la demora en la notificación”, agregó.

¿Quién era Kozo Shioya?

Originario de la Prefectura de Kagoshima, Kozo Shioya destacó a nivel internacional por su amplio registro vocal, que le permitió dar vida tanto a personajes cómicos como grotescos y heroicos.

El actor de voz también era conocido por sus papeles en otros animes importantes como One Piece (Genzo, Pappag, Weevil), Naruto (Jigumo) y World Trigger (Motokichi Kinuta).

