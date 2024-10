A través de la plataforma de TikTok se volvió viral hace unos días el video de la usuaria @monts.user555, donde reveló que deportó de Estados Unidos a su novio por haberle sido infiel con otra mujer.

Según la joven, el incidente comenzó tras regresar de unas vacaciones. Al usar el celular de su entonces pareja para transferir fotos del viaje, accedió por error a la aplicación Snapchat, donde encontró algunos mensajes que tenía con otra mujer que revelaban la infidelidad.

Ante este descubrimiento, Montse decidió no confrontarlo directamente, ya que temía que él negaría todo o incluso que se iría con la otra chica si ella lo expulsaba de su vida. En su lugar, ideó un plan para engañarlo. Invitó a su exnovio a un paseo a Six Flags en San Antonio, Texas, pero, en realidad, lo condujo de regreso a México mientras él dormía en el auto.

El relato pronto generó miles de reacciones por parte de usuarios, quienes en su mayoría aplaudieron la acción de la joven, sin embargo otros la criticaron, señalando que lo que había hecho podría considerarse ilegal.

Abogada aclara caso de mujer que abandonó a su novio en la frontera por infiel

Este caso atrajo la atención de la abogada Marce Torres, una creadora de contenido en TikTok especializada en temas legales, quien salió a aclar si Montse se encontraba metida en problemas legales.

Por medio de un video que publicó en sus redes sociales, la abogada desmintió varios rumores relacionados con el caso. Primero, aclaró que la mujer no podía ser acusada de secuestro, como muchos sugirieron.

“Desglosemos, varios cuentan que podría haber cometido secuestro, el secuestro en México está regulado por esta Ley, pero no se da si no hay un rescate, regresarlo a México, aun sin engaños no es delito.”, expresó.

Además, aunque mencionó que el tráfico humano podría ser una posibilidad, explicó que este delito no aplicaría en este caso, ya que Montse no cruzó la frontera con él, sino que pagó a alguien más para hacerlo.

"Ella no lo cruzó, pagó para que lo cruzaran. Acuerdense del caso del hijo de Pepe Aguilar, él cobraba por cruzar personas. Además ella ya hizo esta historia para protegerse diciendo muy bien que todo era broma", dijo.

Finalmente, Marce también abordó las dudas sobre si el exnovio podría solicitar la ciudadanía estadounidense debido a este incidente; por lo que aclaró que esto no es posible, ya que la ley a la que muchos hacían referencia solo aplica en casos específicos y generalmente involucra a mujeres.

