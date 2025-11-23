¿A qué hora ver el episodio 5 de It: Welcome to Derry, hoy 23 de noviembre?

La nueva serie de HBO Max, "It: Welcome to Derry", se ha convertido en una de las favoritas para los amantes del terror.

Esta serie, basada en la emblemática novela de 1986 del escritor estadounidense, Stephen King, sobre la horrorosa y despiadada criatura en forma de payaso, Pennywise, que atormenta a un grupo de niños en el pueblo de Derry, Maine, funciona como una precuela de las adaptaciones existentes.

Ambientada en la década de los 60, "It: Welcome to Derry" explora los orígenes de la famosa criatura, adentrándose en líneas narrativas jamás contadas en las producciones cinematográficas anteriores de "ESO".

Bill Skarsgård actor que interpreta al tenebroso payaso en "It: Welcome to Derry". Foto: IMDB

¿A qué hora ver el capítulo 5 de It: Welcome to Derry este 23 de noviembre?

Una vez más, los fanáticos del terror están de suerte, ya que el quinto capítulo de It: Bienvenidos a Derry, llega este domingo 23 de noviembre a HBO y HBO Max.

En México, este quinto capítulo, titulado "Neibolt Street" o "La calle Neibolt" en español, se estrenará a las 8 de la noche. A partir de ese momento, las y los usuarios de la plataforma podrán acceder al nuevo episodio.

En otros países latinoamericanos el capítulo estará disponible a partir de las siguientes horas:

Argentina: 11 PM

Chile: 11 PM

Colombia: 9 PM

Ecuador: 9 PM

Perú: 9 PM

Venezuela: 10 PM

Bolivia: 10 PM

Domingo = nuevo trauma colectivo. Cita fija con el miedo. 8 PM 🇲🇽 / 9 PM 🇨🇴 / 11 PM 🇦🇷 #ITBienvenidosADerry en HBO Max. pic.twitter.com/5EHoWWVxBH — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) November 8, 2025

¿Qué se puede esperar en el episodio 5 de It: Welcome to Derry?

El tráiler del quinto capítulo revela finalmente la primera aparición de Pennywise en su icónica forma del payaso bailarín.

Tras una serie de episodios en los que no se le apreció claramente, todo apunta a que en este nuevo capítulo por fin veremos al ente terrorífico en su máximo esplendor, mientras comienza a alimentarse del miedo de los niños y atrae a sus víctimas a su guarida en las alcantarillas debajo de la casa de la calle Neibolt.

