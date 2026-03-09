9 de marzo, Día Nacional sin Nosotras: ¿Qué significa y cómo surgió el primer paro de mujeres en México?

Marzo se ha convertido en un mes clave para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la sociedad y, al mismo tiempo, para visibilizar problemáticas que persisten en México, como las desapariciones, la violencia de género y los feminicidios. En este contexto, cada año miles de mujeres participan en movilizaciones y acciones colectivas que buscan exigir justicia, igualdad y seguridad.

¿Qué es "Un Día Sin Nosotras"?

El movimiento “Un Día Sin Nosotras” es una protesta social que invita a las mujeres a ausentarse de sus actividades cotidianas durante 24 horas para demostrar el impacto que tendría su ausencia en la sociedad.

En México, la convocatoria tomó fuerza el 9 de marzo de 2020, cuando la colectiva feminista veracruzana Las Brujas del Mar llamó a las mujeres de todo el país a realizar un paro nacional. La propuesta fue clara: después de las marchas del 8 de marzo, las mujeres debían permanecer en casa, sin asistir al trabajo, escuelas o actividades públicas.

La convocatoria se difundió ampliamente en redes sociales con el mensaje:“¡El nueve ninguna se mueve! #UnDíaSinNosotras. Ni una mujer en las calles, ni en los trabajos, ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en las tiendas”.

El objetivo era visibilizar el impacto social y económico de las mujeres y generar conciencia sobre lo que ocurriría si ellas desaparecieran de la vida pública.

El primer paro nacional de mujeres en México tuvo una gran respuesta social. Empresas, instituciones educativas y dependencias públicas permitieron que trabajadoras y estudiantes se sumaran sin que existieran sanciones o descuentos en sus salarios.

Incluso organismos públicos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunciaron su respaldo al movimiento, señalando que la iniciativa buscaba visibilizar las contribuciones de las mujeres en los ámbitos social, económico y político, además de exigir acciones frente a la violencia, el acoso y los feminicidios en México.

Con el paso de los años, la iniciativa se ha replicado cada 9 de marzo, consolidándose como una de las protestas simbólicas más importantes del movimiento feminista en el país.

¿Por qué se realiza el 9 de marzo?

La fecha no fue elegida al azar. Las colectivas feministas decidieron que el paro se realizara un día después del 8 de marzo, jornada en la que miles de mujeres salen a las calles para marchar y manifestarse.

¿El 9 de marzo es día feriado en México?

Apesar de que en febrero de 2024, legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron con 370 votos a favor que el 9 de marzo sería el “Día Nacional Sin Nosotras”, hasta ahora la fecha no forma parte de los días feriados oficiales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, por lo que el paro continúa siendo una acción simbólica y voluntaria.

