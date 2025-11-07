5 snacks saludables para comer a lo largo de tu día; conoce cuáles son

A lo largo de tu rutina diaria, jornada laboral o académica es normal tener antojos entre comidas, sin embargo, en muchas ocasiones, las personas optan por consumir frituras o dulces procesados para aminorar el hambre, sin embargo, estas opciones no son muy saludables. Por eso, a continuación te presentamos algunas alternativas saludables de snacks que puedes comer en tu día a día.

Algunas versiones de yogur griego pueden contener azúcares o grasas ocultas, revisa siempre la etiqueta. Foto: Freepik

5 snacks saludables para reponer energía en tu día

De acuerdo con el sitio web de Nature´s Heart, los beneficios de consumir snacks saludables son diversos y ayudan a mantener activo el metabolismo. Además, los snacks saludables aportan vitaminas esenciales y son ideales para combatir la ansiedad y continuar con una dieta equilibrada. Algunas opciones recomendadas y fáciles son:

Smoothies

Esta es una opción ligera para beber entre horas, además si deseas perder peso, este snack es ideal, acompañado de una alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio. Los smoothies naturales aportan vitaminas, minerales, fibra y una gran sensación de saciedad, evitando antojos poco saludables.

Frutos secos (almendra, nuez, pistacho)

Los frutos secos no sólo son una fuente de energía saludable, sino que también es un snack delicioso y versátil. La ingesta diaria recomendada es de aproximadamente 30 gramos. Además, es mejor si se consumen crudos o tostados, sin sal ni azúcares añadidos. La fruta seca es rica en fibra y permite mantener la sensación de saciedad hasta la próxima comida.

Té verde

Para aquellos que desean una opción más ligera y fresca, esta es la alternativa perfecta. No sólo tiene altas propiedades antioxidantes, sino que además es un estimulante al contener cafeína, favoreciendo la concentración y permitiéndote cumplir con tus responsabilidades diarias sin ningún problema.

Palomitas de maíz

De acuerdo con el sitio web UHealth Collective, las palomitas de maíz son fácilmente una delicia saludable, perfecto para satisfacer los antojos nocturnos. No obstante, debes optar por las palomitas de maíz naturales hechas al aire, las cuales contienen tan sólo 30 calorías aproximadamente.

Yogurt griego

Según el portal web Oikos México, un alimento que puedes incluir en un plan de alimentación es el yogurt griego, ya que es muy versátil y puedes combinarlo con una amplia variedad de alimentos e ingredientes para crear opciones deliciosas. Por ejemplo, pueden combinarse con fresas, arándanos, plátano, higos o pasas, dándole un toque fresco y dulce.

Un fruto seco muy beneficioso. Fuente: Freepik

