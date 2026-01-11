3 divertidos juguetes para tu gato que puedes hacer en casa

El juego no es solo una fuente de diversión para tu gato, es también una manera esencial de liberar energía, estimular su mente y fortalecer su instinto natural de caza.

Jugar con tu gato es importante para generar momentos de conexión, confianza y bienestar entre tu minino y tú, fortaleciendo el vínculo.

Asimismo, tener artículos que incentiven esta actividad alrededor de tu casa previene el estrés, el aburrimiento e incluso las conductas destructivas.

Un gato que juega es un gato más feliz, más activo y con una mejor calidad de vida, y lo mejor de todo, es que no hace falta gastar una fortuna en juguetes sofisticados.

Lee también ⁠Refugio disfraza a perritos de personajes de Stranger Things para incitar adopciones

Con juguetes incentivarás a tu gato y ejercitarás su mente. Foto: Canva

3 juguetes que tu gato amará y puedes hacer tú mismo

A veces parece que no importa qué juguetes caros y sofisticados le lleves a tu gato, siempre terminará jugando con la bola de papel que de cayó cerca del bote de basura, por ello, aquí te contamos cómo hacer tres juguetes que tu gato amará y con materiales que probablemente ya tienes en casa.

Caja de cartón con ventanas

De seguro te ha pasado que pides algo por Internet y cuando abres el paquete no pasa ni un minuto y ¡sorpresa! Tu gato ya está dentro de la caja.

Los gatos aman las cajas de cartón, por ello este juguete será de sus favoritos.

Necesitas una caja de cartón -lo suficientemente grande para que pueda meterse tu gato-, un plumón y un cúter.

Con el plumón deberás crear cuadrados o círculos por diferentes partes de la caja. Recuerda hacer una puerta o una venta más grande para que pueda entrar. Corta cuidadosamente con el cúter sobre los trazos que hiciste y listo.

Las ventanas serán perfectas para que tu michi saque sus patitas cuando le pases un plumero y amará el nuevo juguete -y posiblemente escondite- que le hiciste.

NOTA: Es importante que antes de darle la caja a tu minino cheques que no tenga grapas escondidas con las que tu gatito podría lastimarse.

Lee también ¿Por qué deberías dejar una prenda con tu olor donde duerme tu gato? Conoce las razones

Los gatos aman esconderse dentro de las cajas de cartón, por lo que este juguete le encantará a tu michi. Foto: Nerdist

Rollo relleno de premios

Los juguetes interactivos o de inteligencia sirven para que tu gato se entretenga un buen rato. Necesitarás un rollo de papel higiénico vacío y premios o catnip.

Pon dentro del rollo los premios o el catnip y colócalo en el piso. Tu gato tendrá que mover el rollo o meter las patas para poder ir sacando los premios.

Si parece que tu michi ya es un experto, aumenta el nivel de dificultad utilizando un rollo más largo, como los de servitoallas o toallas de cocina.

Extra: Una opción más difícil consta de colocar varios rollos en vertical dentro de una caja de zapatos. Los rollos deben ir uno al lado del otro y la caja debe quedar completamente llena. A continuación, llena algunos rollos con premios y deja que tu gato se las ingenie para sacarlos.

Lee también Mega Reciclatrón 2026 UNAM: ¿en dónde será y en qué consiste esta dinámica de reciclaje?

Deja que tu gato se entretenga intentando sacar los premios o el catnip del rollo. Foto: Adobe

Tira para perseguir con un corcho

Para este juguete necesitarás un palo de madera o de plástico, un corcho, un clavo, unas tijeras e hilo resistente o cuerda delgada.

Primero hierve el corcho en una olla con agua durante unos diez minutos para ablandarlo, esto hace que se pueda pinchar más fácilmente. A continuación, usa el clavo para hacer un agujero de un extremo del corcho al otro.

Corta el hilo a un largo de alrededor de un metro. Pasa el hilo por el corcho, envuélvelo alrededor del corcho y amárralo bien, para que el hilo no se deslice por el agujero.

Fija el otro extremo del hilo al palo de madera, ¡y listo! Si quieres, a la parte inferior del corcho la puedes personalizar atando más hilos de diferentes colores, cascabeles o plumas.

Este juguete es perfecto para que tengas un momento de juego con tu michi. Foto: Adobe

Consejo: Si tienes algún palo de otro juguete de tu michi puedes reutilizarlo y agregarle el corcho.

Importante: No dejes a tu gato con el juguete sin supervisión, ya que puede ser muy peligroso que coma un hilo o una cuerda.

También te interesará:

“No me sentiré 100% libre hasta que elijamos nosotros”: Neurokiller apoya captura de Maduro, pero advierte incertidumbre democrática

Acusan a cafetería de envenenar abejas en la Condesa; negocio ofrece disculpas

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu