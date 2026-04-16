2x1 en Ticketmaster; conoce las ofertas especiales de este jueves

¡Las y los amantes de los espectáculos y el entretenimiento están de suerte! Pues este jueves 16 de abril, Ticketmaster ha puesto en marcha otra edición de su oferta semanal de 2x1.

Esta promoción aplica para una variedad de exhibiciones alrededor de todo el país. Permitiendo que la entrada a obras de teatro, musicales, conciertos, eventos deportivos y espectáculos familiares sea mucho más accesible.

Sin importar la edad ni los gustos, la gran oferta de entretenimiento disponible asegura que cualquier persona pueda encontrar algo de su interés. Por ello, aquí te dejamos la lista de espectáculos que tienen 2x1 en Ticketmaster únicamente HOY, 16 de abril.

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Más rock por menos lana de Ticketmaster. Foto: EL UNIVERSAL y rede sociales

¿Qué eventos tienen 2x1 en Ticketmaster HOY, 16 de abril?

Conciertos

México Canta - El Cantoral

La Sonora Dinamita - Teatro Diana y La Maraka

MC Davo - Auditorio Banamex

Chayanne - Auditorio Nacional

El Malilla - Auditorio Telmex

Sebastián Yatra - Palacio de los Deportes, Auditorio Banamex y Auditorio Telmex

Jesse y Joy - Auditorio Nacional

Raphael - Auditorio Telmex

Cris MJ - Auditorio Telmex y Palacio de los Deportes

iza tkm - Foro Corona Monterrey

Reyli Barba - Auditorio Nacional

Liverpool Legends - Auditorio Nacional

Kenia Os - Estadio Borregos

Kalimba - La Maraka

Tatiana - La Maraka

Mario Aguilar - Auditorio Nacional

Espinoza Paz - Auditorio Nacional

Elefante - Auditorio Nacional

Los amigos invisibles - La Maraka

Shenel Johns - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

La Castañeda - La Maraka

Entre otros...

Obras de teatro

Agua - Foro A Poco No

El Dantasma de la Ópera - Teatro de los Insurgentes

Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés

MentiDrags - Teatro Aldama

Razones para decirte adios - Teatro Tepeyac

Toc Toc - Teatro Royal Pedregal

12 princesas en pugna - Teatro Xola Julio Prieto

Como quieras...¡Perro ámame! - Teatro Virginia Fábregas

El Juego que todos jugamos - Tetro SOGEM Wilberto Cantón

LQSA, El musical - Foro Lucerna

Mentiras, El musical - Teatro Aldama

Arrebol - Auditorio Luis Elizondo

La Dama de Negro - Teatro 11 de julio

Lo que queda de nosotros - Teatro Ofelia

Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hidalgo

El misterio de Belisa - Teatro Sergio Magaña

¡Oh, Karen! - Teatro Xola Julio Prieto

Crisis para principiantes - Teatro Rafael Solana

Por la punta de la nariz - Teatro Ofelia

Entre otros...

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Puedes buscar el evento por artista, categoría, foro, ciudad o estado. Foto: Ticketmaster.com

Eventos Deportivos

Budo Sento - Centro Banamex

Speedfest - Autódromo Hermanos Rodríguez

Mexico Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez

Eventos Familiares

Piñatas para los monstruos - Teatro Sergio Magaña

Dinosaurios al rescate - Teatro Tepeyac

Magos Joe y Moy - Foro Red Access

La Trouppe - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

La Sirenita - Teatro Tepeyac

Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac

Ringolingus - Teatro Hidalgo

Allegrizzimo Nuova Era - Teatro Sergio Magaña

Girasoles en la Luna - Foro A Poco No

Cenicienta - Teatro Tepeyac

Yo no soy de aquí, Un historia sobre aprender a volar - Teatro Sergio Magaña

Eventos Especiales

Sala del Terror "La experiencia nunca fue tan real" - Foro Polanco Moliere

Clue - Teatro Centenario Coyoacán

Circo Atayde Est. 1888 "Les Clowns" - Centro Cultural Teatro II

Frozen - Auditorio Nacional

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza, Función de Gala - Teatro Xola Julio Prieto

Jean del Castillo, Tributo a Joaquín Sabina - Foro Red Access

Andreas Zanetti, si tienes madre ven - Foro Red Access

Homenaje Zoè unplugged - Foro Red Access

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y asegurar tus boletos en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.

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