2x1 en Ticketmaster; conoce las ofertas especiales de este jueves

Más Información
Chumel Torres reacciona a orden de exalcaldesa de sacrificar a 10 mil perritos en Tecámac; esto dijo
¡Las y los amantes de los espectáculos y el entretenimiento están de suerte! Pues este jueves 16 de abril, Ticketmaster ha puesto en marcha otra edición de su oferta semanal de 2x1.
Esta promoción aplica para una variedad de exhibiciones alrededor de todo el país. Permitiendo que la entrada a obras de teatro, musicales, conciertos, eventos deportivos y espectáculos familiares sea mucho más accesible.
Sin importar la edad ni los gustos, la gran oferta de entretenimiento disponible asegura que cualquier persona pueda encontrar algo de su interés. Por ello, aquí te dejamos la lista de espectáculos que tienen 2x1 en Ticketmaster únicamente HOY, 16 de abril.
Lee también Chumel Torres reacciona a orden de exalcaldesa de sacrificar a 10 mil perritos en Tecámac; esto dijo
¿Qué eventos tienen 2x1 en Ticketmaster HOY, 16 de abril?
Conciertos
- México Canta - El Cantoral
- La Sonora Dinamita - Teatro Diana y La Maraka
- MC Davo - Auditorio Banamex
- Chayanne - Auditorio Nacional
- El Malilla - Auditorio Telmex
- Sebastián Yatra - Palacio de los Deportes, Auditorio Banamex y Auditorio Telmex
- Jesse y Joy - Auditorio Nacional
- Raphael - Auditorio Telmex
- Cris MJ - Auditorio Telmex y Palacio de los Deportes
- iza tkm - Foro Corona Monterrey
- Reyli Barba - Auditorio Nacional
- Liverpool Legends - Auditorio Nacional
- Kenia Os - Estadio Borregos
- Kalimba - La Maraka
- Tatiana - La Maraka
- Mario Aguilar - Auditorio Nacional
- Espinoza Paz - Auditorio Nacional
- Elefante - Auditorio Nacional
- Los amigos invisibles - La Maraka
- Shenel Johns - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- La Castañeda - La Maraka
- Entre otros...
Obras de teatro
- Agua - Foro A Poco No
- El Dantasma de la Ópera - Teatro de los Insurgentes
- Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés
- MentiDrags - Teatro Aldama
- Razones para decirte adios - Teatro Tepeyac
- Toc Toc - Teatro Royal Pedregal
- 12 princesas en pugna - Teatro Xola Julio Prieto
- Como quieras...¡Perro ámame! - Teatro Virginia Fábregas
- El Juego que todos jugamos - Tetro SOGEM Wilberto Cantón
- LQSA, El musical - Foro Lucerna
- Mentiras, El musical - Teatro Aldama
- Arrebol - Auditorio Luis Elizondo
- La Dama de Negro - Teatro 11 de julio
- Lo que queda de nosotros - Teatro Ofelia
- Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hidalgo
- El misterio de Belisa - Teatro Sergio Magaña
- ¡Oh, Karen! - Teatro Xola Julio Prieto
- Crisis para principiantes - Teatro Rafael Solana
- Por la punta de la nariz - Teatro Ofelia
- Entre otros...
Lee también Un Tal Fredo se disculpa tras polémica boda en Cuatro Ciénegas; admite errores de comportamiento
Eventos Deportivos
- Budo Sento - Centro Banamex
- Speedfest - Autódromo Hermanos Rodríguez
- Mexico Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez
Eventos Familiares
- Piñatas para los monstruos - Teatro Sergio Magaña
- Dinosaurios al rescate - Teatro Tepeyac
- Magos Joe y Moy - Foro Red Access
- La Trouppe - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- La Sirenita - Teatro Tepeyac
- Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac
- Ringolingus - Teatro Hidalgo
- Allegrizzimo Nuova Era - Teatro Sergio Magaña
- Girasoles en la Luna - Foro A Poco No
- Cenicienta - Teatro Tepeyac
- Yo no soy de aquí, Un historia sobre aprender a volar - Teatro Sergio Magaña
Eventos Especiales
- Sala del Terror "La experiencia nunca fue tan real" - Foro Polanco Moliere
- Clue - Teatro Centenario Coyoacán
- Circo Atayde Est. 1888 "Les Clowns" - Centro Cultural Teatro II
- Frozen - Auditorio Nacional
- Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza, Función de Gala - Teatro Xola Julio Prieto
- Jean del Castillo, Tributo a Joaquín Sabina - Foro Red Access
- Andreas Zanetti, si tienes madre ven - Foro Red Access
- Homenaje Zoè unplugged - Foro Red Access
¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y asegurar tus boletos en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.
También te interesará:
¿Para qué sirve tirar sal en el inodoro?; conoce los beneficios y la frecuencia recomendada
¿Cómo eliminar manchas amarillas de la ropa blanca?; soluciones prácticas y económicas
¿Impuesto por tener mascotas en México?; conoce dónde y para quiénes aplica
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ngmu
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]