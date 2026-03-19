Este jueves 19 de marzo Ticketmaster está llevando a cabo una nueva edición de su promoción semanal de 2x1. Esta oferta permite al público en general adquirir dos boletos por el precio de uno en shows y espectáculos participantes.

Entre la gran variedad de eventos para los que aplica esta promoción se pueden encontrar obras de teatro, musicales, conciertos, shows infantiles, eventos deportivos y espectáculos especiales; lo cual asegura que miles de personas encuentren algo para sus preferencias y sus gustos particulares.

Esta oferta especial es una excelente manera de garantizar planes de fin de semana que salen de lo normal y lo convencional entre familia, amigos o parejas. Por ello, aquí te dejamos la lista de espectáculos que tienen 2x1 únicamente HOY, 19 de marzo.

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Ticketmaster lanza 2x1 en sus boletos este jueves 19 de marzo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL y Captura de pantalla

¿Qué eventos tienen 2x1 en Ticketmaster HOY, 19 de marzo?

Conciertos

El Malilla - Auditorio Telmex

Matisse - Auditorio Banamex

Paty Cantú - La Maraka

Reily Barba - Auditorio Nacional

Los Tigres del Norte - Estadio GNP Seguros

Jesse y Joy - Auditorio Nacional

Kalimba - La Maraka

Espinoza Paz - Auditorio Nacional

Raphael - Auditorio Nacional

Miguel Mateos - Auditorio Nacional

Nicho Hinojosa - La Maraka

Gloria Trevi- Auditorio Nacional

Lukas Urkijo - Teatro Metropólitan

Nasa Histoires - Teatro Estudio Cavaret

Susana Zabaleta - Lunario del Auditorio Nacional

Elefante - Auditorio Nacional

Trendline Utopía Tour - Foro Red Access

Kaydy Cain - Pabellón del Palacio de los Deportes

AOT The Last Concert - Escenario GNP Seguros

Snti y Tugce - Teatro Estudio Cavaret

Halestorm - Pabellón del Palacio de los Deportes

2hollis - Foro Puebla

La Sonora Dinamita - Teatro Diana

Lospetitfellas - Lunario del Auditorio Nacional

Love of Lesbian - Auditorio Telmex

El Gran Showman, Movie Concert - Teatro Xola Julio Prieto

Mario Aguilar - Auditorio Nacional

Los Amigos Invisibles - La Maraka

Beatriz Adriana - La Maraka

Te vi en un Planetario - Lunario del Auditorio Nacional

Jaime Verela - Teatro Metropólitan

Paco de María - El Cantoral

Guadalupe Pineda Teatro Metropólitan

Edith Márquez - Auditorio Nacional

Entre otros...

Obras de teatro

Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés

MentiDrags - Teatro Aldama

Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac

12 Princesas en Pugna - Teatro Xola Julio Prieto

Como quieras...¡Perro ámame! - Teatro Virginia Fábregas

El juego que todos jugamos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón

LQSA, El musical - Foro Lucerna

Platanito Show - Foro Red Access

Mentiras, El musical - Teatro Aldama

Mentiras, La gira - Teatro Galerías Zapopan

Perfume de Gardenia - Teatro San Rafael

Las Leonas - Teatro México

El Tenorio cómico - Centro Cultural Teatro II

Qué desastre de función - Teatro Jorge Negrete

Cruise - Teatro Milán

Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hodalgo

La Nota - Nuevo Teatro Libanés

Toc Toc - Teatro Royal Pedregal

Piedras en sus bolsillos - Foro Lucerna

Lo que queda entre nosotros - Teatro Ofelia

Nina y el misterio de la tortuga - Teatro Benito Juárez

Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve - Teatro San Jerónimo Independencia

¡Oh, Karen! La historia de una gata - Teatro Xola Julio Prieto

La dama del puerto - Teatro Varsovia

Afterglow - Teatro Virginia Fábregas

El cadáver de la Novia Movie Concert - Teatro Xola Julio Prieto

Mucho ruido y pocas nueces - Teatro Varsovia

La dama de negro - Teatro 11 de Julio

Entre otras...

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Puedes buscar el evento por artista, categoría, foro, ciudad o estado. Foto: Ticketmaster.com

Eventos deportivos

BYD México Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez

Time Attack by Holley - Autódromo Hermanos Rodríguez

Eventos familiares

Mahos Joe y Moy - Foro Red Access

El zorro y el sabueso - Telón de Asfalto

La Sirenita - Teatro Tepeyac

Cenicienta - Teatro Tepeyac

Dinosaurios al rescate - Teatro Tepeyac

Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac

Eventos especiales

Clue - Teatro Centenario Coyoacán

Studio Ghibli in Concert - Escenario GNP Seguros

Jean del Castillo, Tributo a Joaquín Sabina - Foro Red Access

Homenaje Zòe unplugged - Foro Red Access

Carnival of kiss - Foro Red Access

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.

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