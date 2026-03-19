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Este jueves 19 de marzo está llevando a cabo una nueva edición de su promoción semanal de 2x1. Esta oferta permite al público en general adquirir dos boletos por el precio de uno en shows y espectáculos participantes.

Entre la gran variedad de eventos para los que aplica esta promoción se pueden encontrar obras de teatro, musicales, conciertos, shows infantiles, eventos deportivos y espectáculos especiales; lo cual asegura que miles de personas encuentren algo para sus preferencias y sus gustos particulares.

Esta oferta especial es una excelente manera de garantizar planes de fin de semana que salen de lo normal y lo convencional entre familia, amigos o parejas. Por ello, aquí te dejamos la lista de espectáculos que tienen 2x1 únicamente HOY, 19 de marzo.

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Ticketmaster lanza 2x1 en sus boletos este jueves 19 de marzo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL y Captura de pantalla
Ticketmaster lanza 2x1 en sus boletos este jueves 19 de marzo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL y Captura de pantalla

¿Qué eventos tienen 2x1 en Ticketmaster HOY, 19 de marzo?

Conciertos

  • El Malilla - Auditorio Telmex
  • Matisse - Auditorio Banamex
  • Paty Cantú - La Maraka
  • Reily Barba - Auditorio Nacional
  • Los Tigres del Norte - Estadio GNP Seguros
  • Jesse y Joy - Auditorio Nacional
  • Kalimba - La Maraka
  • Espinoza Paz - Auditorio Nacional
  • Raphael - Auditorio Nacional
  • Miguel Mateos - Auditorio Nacional
  • Nicho Hinojosa - La Maraka
  • Gloria Trevi- Auditorio Nacional
  • Lukas Urkijo - Teatro Metropólitan
  • Nasa Histoires - Teatro Estudio Cavaret
  • Susana Zabaleta - Lunario del Auditorio Nacional
  • Elefante - Auditorio Nacional
  • Trendline Utopía Tour - Foro Red Access
  • Kaydy Cain - Pabellón del Palacio de los Deportes
  • AOT The Last Concert - Escenario GNP Seguros
  • Snti y Tugce - Teatro Estudio Cavaret
  • Halestorm - Pabellón del Palacio de los Deportes
  • 2hollis - Foro Puebla
  • La Sonora Dinamita - Teatro Diana
  • Lospetitfellas - Lunario del Auditorio Nacional
  • Love of Lesbian - Auditorio Telmex
  • El Gran Showman, Movie Concert - Teatro Xola Julio Prieto
  • Mario Aguilar - Auditorio Nacional
  • Los Amigos Invisibles - La Maraka
  • Beatriz Adriana - La Maraka
  • Te vi en un Planetario - Lunario del Auditorio Nacional
  • Jaime Verela - Teatro Metropólitan
  • Paco de María - El Cantoral
  • Guadalupe Pineda Teatro Metropólitan
  • Edith Márquez - Auditorio Nacional
  • Entre otros...

Obras de teatro

  • Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés
  • MentiDrags - Teatro Aldama
  • Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac
  • 12 Princesas en Pugna - Teatro Xola Julio Prieto
  • Como quieras...¡Perro ámame! - Teatro Virginia Fábregas
  • El juego que todos jugamos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón
  • LQSA, El musical - Foro Lucerna
  • Platanito Show - Foro Red Access
  • Mentiras, El musical - Teatro Aldama
  • Mentiras, La gira - Teatro Galerías Zapopan
  • Perfume de Gardenia - Teatro San Rafael
  • Las Leonas - Teatro México
  • El Tenorio cómico - Centro Cultural Teatro II
  • Qué desastre de función - Teatro Jorge Negrete
  • Cruise - Teatro Milán
  • Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hodalgo
  • La Nota - Nuevo Teatro Libanés
  • Toc Toc - Teatro Royal Pedregal
  • Piedras en sus bolsillos - Foro Lucerna
  • Lo que queda entre nosotros - Teatro Ofelia
  • Nina y el misterio de la tortuga - Teatro Benito Juárez
  • Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve - Teatro San Jerónimo Independencia
  • ¡Oh, Karen! La historia de una gata - Teatro Xola Julio Prieto
  • La dama del puerto - Teatro Varsovia
  • Afterglow - Teatro Virginia Fábregas
  • El cadáver de la Novia Movie Concert - Teatro Xola Julio Prieto
  • Mucho ruido y pocas nueces - Teatro Varsovia
  • La dama de negro - Teatro 11 de Julio
  • Entre otras...

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Puedes buscar el evento por artista, categoría, foro, ciudad o estado. Foto: Ticketmaster.com
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Eventos deportivos

  • BYD México Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez
  • Time Attack by Holley - Autódromo Hermanos Rodríguez

Eventos familiares

  • Mahos Joe y Moy - Foro Red Access
  • El zorro y el sabueso - Telón de Asfalto
  • La Sirenita - Teatro Tepeyac
  • Cenicienta - Teatro Tepeyac
  • Dinosaurios al rescate - Teatro Tepeyac
  • Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac

Eventos especiales

  • Clue - Teatro Centenario Coyoacán
  • Studio Ghibli in Concert - Escenario GNP Seguros
  • Jean del Castillo, Tributo a Joaquín Sabina - Foro Red Access
  • Homenaje Zòe unplugged - Foro Red Access
  • Carnival of kiss - Foro Red Access

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo!

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