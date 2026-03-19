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Este jueves 19 de marzo Ticketmaster está llevando a cabo una nueva edición de su promoción semanal de 2x1. Esta oferta permite al público en general adquirir dos boletos por el precio de uno en shows y espectáculos participantes.
Entre la gran variedad de eventos para los que aplica esta promoción se pueden encontrar obras de teatro, musicales, conciertos, shows infantiles, eventos deportivos y espectáculos especiales; lo cual asegura que miles de personas encuentren algo para sus preferencias y sus gustos particulares.
Esta oferta especial es una excelente manera de garantizar planes de fin de semana que salen de lo normal y lo convencional entre familia, amigos o parejas. Por ello, aquí te dejamos la lista de espectáculos que tienen 2x1 únicamente HOY, 19 de marzo.
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¿Qué eventos tienen 2x1 en Ticketmaster HOY, 19 de marzo?
Conciertos
- El Malilla - Auditorio Telmex
- Matisse - Auditorio Banamex
- Paty Cantú - La Maraka
- Reily Barba - Auditorio Nacional
- Los Tigres del Norte - Estadio GNP Seguros
- Jesse y Joy - Auditorio Nacional
- Kalimba - La Maraka
- Espinoza Paz - Auditorio Nacional
- Raphael - Auditorio Nacional
- Miguel Mateos - Auditorio Nacional
- Nicho Hinojosa - La Maraka
- Gloria Trevi- Auditorio Nacional
- Lukas Urkijo - Teatro Metropólitan
- Nasa Histoires - Teatro Estudio Cavaret
- Susana Zabaleta - Lunario del Auditorio Nacional
- Elefante - Auditorio Nacional
- Trendline Utopía Tour - Foro Red Access
- Kaydy Cain - Pabellón del Palacio de los Deportes
- AOT The Last Concert - Escenario GNP Seguros
- Snti y Tugce - Teatro Estudio Cavaret
- Halestorm - Pabellón del Palacio de los Deportes
- 2hollis - Foro Puebla
- La Sonora Dinamita - Teatro Diana
- Lospetitfellas - Lunario del Auditorio Nacional
- Love of Lesbian - Auditorio Telmex
- El Gran Showman, Movie Concert - Teatro Xola Julio Prieto
- Mario Aguilar - Auditorio Nacional
- Los Amigos Invisibles - La Maraka
- Beatriz Adriana - La Maraka
- Te vi en un Planetario - Lunario del Auditorio Nacional
- Jaime Verela - Teatro Metropólitan
- Paco de María - El Cantoral
- Guadalupe Pineda Teatro Metropólitan
- Edith Márquez - Auditorio Nacional
- Entre otros...
Obras de teatro
- Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés
- MentiDrags - Teatro Aldama
- Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac
- 12 Princesas en Pugna - Teatro Xola Julio Prieto
- Como quieras...¡Perro ámame! - Teatro Virginia Fábregas
- El juego que todos jugamos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- LQSA, El musical - Foro Lucerna
- Platanito Show - Foro Red Access
- Mentiras, El musical - Teatro Aldama
- Mentiras, La gira - Teatro Galerías Zapopan
- Perfume de Gardenia - Teatro San Rafael
- Las Leonas - Teatro México
- El Tenorio cómico - Centro Cultural Teatro II
- Qué desastre de función - Teatro Jorge Negrete
- Cruise - Teatro Milán
- Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hodalgo
- La Nota - Nuevo Teatro Libanés
- Toc Toc - Teatro Royal Pedregal
- Piedras en sus bolsillos - Foro Lucerna
- Lo que queda entre nosotros - Teatro Ofelia
- Nina y el misterio de la tortuga - Teatro Benito Juárez
- Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve - Teatro San Jerónimo Independencia
- ¡Oh, Karen! La historia de una gata - Teatro Xola Julio Prieto
- La dama del puerto - Teatro Varsovia
- Afterglow - Teatro Virginia Fábregas
- El cadáver de la Novia Movie Concert - Teatro Xola Julio Prieto
- Mucho ruido y pocas nueces - Teatro Varsovia
- La dama de negro - Teatro 11 de Julio
- Entre otras...
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Eventos deportivos
- BYD México Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez
- Time Attack by Holley - Autódromo Hermanos Rodríguez
Eventos familiares
- Mahos Joe y Moy - Foro Red Access
- El zorro y el sabueso - Telón de Asfalto
- La Sirenita - Teatro Tepeyac
- Cenicienta - Teatro Tepeyac
- Dinosaurios al rescate - Teatro Tepeyac
- Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac
Eventos especiales
- Clue - Teatro Centenario Coyoacán
- Studio Ghibli in Concert - Escenario GNP Seguros
- Jean del Castillo, Tributo a Joaquín Sabina - Foro Red Access
- Homenaje Zòe unplugged - Foro Red Access
- Carnival of kiss - Foro Red Access
¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.
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