¡No es tu internet! Usuarios han comenzado a reportar problemas en WhatsApp, específicamente para la versión web de la plataforma de Meta.

De acuerdo con información de DownDetector, a partir de las 13:24 comenzaron a reportarse los primeros problemas. De los informes recabados por la plataforma especializada, el 78% está relacionado con el sitio web de WhatsApp.

Otros problemas presentados tienen que ve con la conexión con el servidor (13%) y envío de mensajes (9%). Hasta el momento de la redacción de esta nota se han acumulado 412 reportes.

Usuarios reportan caída de WhatsApp Web. Imagen: captura de pantalla

Los usuarios que han reportado los problemas de la plataforma, señalan que al momento de querer ingresar a la app de mensajería desde la versión de sitio web, no pueden acceder pues solo aparece la pantalla como si se estuvieran cargando los mensajes.

A su vez, esto ha generado una ola de memes y comentarios sarcásticos en redes sociales como X en donde, además de reportar la caída de la plataforma, han bromeado con "no poder trabajar" sin la versión para escritorio WhatsApp.

Usuarios reportan caída de WhatsApp Web. Imagen: captura de pantalla

Por el momento, la app de mensajería de Meta no ha dado ha conocer las razones por las que ocurrió este problema.

Actualización 14:30

El número de reportes ha aumentado considerablemente. DownDetector registra 635 informes. A través de redes sociales, usuarios argumentaron que estaban trabajando bien con la plataforma, sin embargo, en algún momento esta se cerró de manera inesperada.

WhatsApp no ha dado detalles sobre los problemas que presenta la plataforma.

Información en desarrollo

