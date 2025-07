Actualmente en la web existe una gran cantidad de contenido del cual, al menos 57% está generado por inteligencia artificial (IA), según un estudio realizado por investigadores de Amazon Web Services (AWS).

Esto nos lleva a cuestionarnos si en realidad sabemos identificar lo real del contenido generado por IA y prueba de ello ha sido The Velvet Sundown, una banda que logró engañar a millones de usuarios.

Actualmente, la banda cuenta con 1.3 millones de oyentes mensuales en Spotify. Y aunque al principio no generó ningún tipo de cuestionamiento, después de varias investigaciones realizadas por medios importantes del mundo de la música como Rolling Stone, se desencadenó la duda sobre la autenticidad de la banda.

The Velvet Sundown, la banda de IA que engañó a todos. Imagen: @thevelvetsundownband

La historia de The Velvet Sundown

La conversación sobre la autenticidad de la banda surgió después de que Andrew Frelon, un supuesto portavoz de la banda, declarara que las canciones de The Velvet Sundown fueron creadas mediante la herramienta Suno, un plataforma gratuita y especializada en generación de música a través de IA.

Sin embargo, Felon posteriormente confesó no tener relación empresarial con la banda y que sus declaraciones habían sido parte de "una trama deliberada para engañar a los medios". Incluso la propia página verificada del grupo se desvinculó del portavoz.

A pesar de ello, los cuestionamientos continuaron y Deezer, la plataforma rival de Spotify, aseguró que su herramienta ha detectado que la música de The Velvet Sundown es "100% generada por IA".

Spotify no hizo ninguna declaración al respecto, aunque recordemos que Daniel Ek, a través de una entrevista con la BBC, señaló que no planeaban prohibir música generada con IA en la plataforma. Aunque sí estaban en contra de la música hecha con IA que imitara a otros artistas reales.

Por su parte, la banda declaró: "No del todo humano. No del todo máquina. The Velvet Sundown vive en algún punto intermedio". Con esta declaración la agrupación habría confirmado el secreto a voces sobre su creación.

Y por si esto fuera poco, en un mensaje publicado en la página de Spotify de The Velvet Sundown, se reconoció abiertamente que la agrupación se trataba de "un proyecto de música sintética guiado por la dirección creativa humana, y compuesto, expresado y visualizado con el apoyo de la inteligencia artificial".

Esto puso fin a los rumores acerca de la agrupación, sin embargo, llegaron otros cuestionamientos sobre si las personas estaban listas para identificar lo real de lo ficticio.

The Velvet Sundown, la banda de IA que engañó a todos. Imagen: @thevelvetsundownband

Incluso, Gina Neff, profesora del Minderoo Centre for Technology and Democracy en la Universidad de Cambridge, declaró a la BBC: "Puede que no importe si esta banda es o no de IA, pero sí importa que cada vez nos cuesta más distinguir qué es real".

Además, ha abierto el debate sobre los derechos de autor y el uso del material humano para entrenar modelos de IA.

