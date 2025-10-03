San Francisco, el epicentro de la tecnología, se prepara para su "Tech Week 2025" (del 6 al 12 de octubre), un evento descentralizado donde cientos de startups, gigantes tecnológicas y fondos de capital de riesgo (VCs) de todo el mundo organizan su propia agenda.

Con charlas, paneles de inversores, demostraciones y eventos de networking, esta cumbre está lanzada por referentes como a16z, y es clave para tomarle el pulso a la innovación, y una oportunidad para quien desee interactuar con inversores globales, emprendedores y los principales innovadores tecnológicos del mundo.

Tech Bit cubrirá el evento y analizará cinco de las áreas temáticas que dominarán las conversaciones en esta semana de intenso networking y aprendizaje.

San Francisco Tech Week 2025: 5 temas clave para comprenderlo. Imagen: Unsplash

Leer también ¿Qué pasa si cargas tu celular en modo avión?

1. Talento Latinx y conexión global

El evento subraya la importancia de la diversidad y la conexión internacional. Jumpstart es uno de los socios del evento y organizador de una caravana especial para fundadores Latinxs. Esta es una iniciativa esencial que busca conectar a los emprendedores de habla hispana con capital e ideas disruptivas en San Francisco.

2. La revolución de la IA y los Agentes

Más allá de los modelos de lenguaje, la discusión se centra en la Inteligencia Artificial Agentic (IA basada en agentes) y la IA Vertical, explorando cómo estos sistemas autónomos transformarán sectores clave. Por ejemplo, el evento "EliseAI x a16z: Engineering the Future - AI in Housing & Healthcare" profundizará en la aplicación de IA en la salud y el desarrollo de software.

3. Nuevas estrategias de capital de riesgo

Con la participación de docenas de VCs, el enfoque está en la inversión en Deep Tech y los nuevos modelos de financiación. Eventos como los Demo Day de a16z speedrun buscan marcar la pauta sobre qué sectores (como la longevidad y la infraestructura de datos) recibirán la mayor inyección de capital en 2026. La clave es entender dónde se está moviendo el dinero.

4. Infraestructura y Cloud

Las sesiones técnicas explorarán la carrera de la infraestructura de IA, incluyendo la construcción de centros de datos, las consideraciones de ciberseguridad y el papel de players clave como AWS en el backend de la nueva economía de la IA. La resiliencia y la escalabilidad son los pilares de esta discusión.

5. El playbook para construir startups

Una parte significativa de la semana está dedicada al "cómo hacer" en Silicon Valley: talleres sobre cómo levantar rondas de inversión, discusiones sobre estrategias Go-To-Market (GTM) en la era de la IA y mentorías intensivas para fundadores que buscan escalar globalmente. El objetivo es condensar años de aprendizaje en una semana.

¡Sigue nuestra cobertura y no te pierdas esta valiosa oportunidad de networking y saber cuáles son los temas más candentes en el mundo tecnológico!

Leer también Festival Synapsia: fechas, sede y programa de su primera edición

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters