Si has viajado en avión, seguramente habrás escuchado al capitán y a la tripulación dar instrucciones sobre qué sí y qué no hacer en un vuelo, por ejemplo, abrochar el cinturón de seguridad, no subir las ventanillas durante el despegue o aterrizaje y activar el modo avión.

¿Te has preguntado para qué sirve? José María Jaimes García, piloto colombiano que dedica sus redes sociales a compartir conocimientos sobre aeronáutica, explica las consecuencias de pasar por alto esta indicación.

El modo avión es más útil de lo que crees. Foto: Unsplash

Leer también ¿Cómo proteger tus gadgets cuando sales de viaje?

¿Qué pasa si no activas el modo avión?

A través de su cuenta de Instagram, el también instructor de vuelo respondió a una duda común: ¿por qué activar el modo avión en los dispositivos electrónicos? En primer lugar, explica que el celular puede intervenir con las indicaciones que recibe el avión desde la torre de control.

Al respecto, un artículo de la Asociación de Autores Científico-Técnicos y Académicos indica que esto se debe a que el teléfono emite radiofrecuencias que pueden llegar a producir distorsiones en otros equipos electrónicos cercanos.

José María Jaimes García indica que esos equipos pueden ser los de la cabina de mando. Al resultar interferidos, existe el riesgo de emitir fallas falsas del avión, por ejemplo, baja presión de aceite o un problema en el motor.

También podría afectar las posiciones del vuelo porque interfiere la precisión del GPS. Esto se vuelve más peligroso en un vuelo nocturno, cuando el nivel de visibilidad es menor para los pilotos.

Recordemos que el GPS de una aeronave recibe las coordenadas donde se halla el avión, así los pilotos pueden controlar la altitud del vuelo. Cuando hay una intervención de este tipo, incrementa el riesgo de cometer errores de cálculo que cambian el rumbo para llegar al destino.

¿Qué sucede al activar el modo avión en el celular?

El modo avión es un ajuste que inhabilita todas las conexiones inalámbricas, incluyendo la red móvil. Algunas funciones que se desactivan son: envío y recepción de mensajes o llamadas, actualización de la ubicación GPS o sincronización del correo electrónico.

De acuerdo con Google, aunque el dispositivo se encuentre en modo avión, aún podrá conectarse a la red Wi-Fi del vuelo y al Bluetooth.

En caso de que vayas a tomar un vuelo y quieras hacer uso de tu teléfono, se recomienda descargar juegos, películas, series y música offline para entretenerte.

Si bien hay algunos vuelos que no prohíben complemente el uso del celular, es importante prestar atención de las indicaciones del capitán y la tripulación para viajar seguro.

Activa el modo avión cuando el piloto de un vuelo lo indique. Foto: Unsplash

Leer también Con tecnología, buscan conservación de naturaleza mexicana

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters