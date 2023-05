Hace más de un año, Elon Musk anunció su intención de comprar Twitter, pero los opositores a la venta han tratado de promover alternativas como Mastodon, Substack Notes y T2, sin éxito en capturar el interés de los usuarios de internet. Aunque la versión beta de Bluesky sigue siendo solo por invitación, su popularidad está aumentando a medida que más personas ingresan al sitio.

Sin embargo, la publicidad en torno a él podría no durar para siempre, como lo hemos visto en aplicaciones como Clubhouse.

En la actualidad, Bluesky cuenta con aproximadamente 50,000 usuarios, aunque según las estimaciones de data.ai, la aplicación ha sido descargada más de 375,000 veces.

¿Qué es Blue Sky?

Bluesky es una red social descentralizada creada por Jack Dorsey, el ex CEO de Twitter, y desarrollada simultáneamente junto a Twitter.

Su interfaz es similar a la de Twitter, con un sistema de elección algorítmica, un diseño federado y moderación específica para cada comunidad.

El marco de código abierto Protocolo AT es utilizado por Bluesky, lo que garantiza que personas ajenas a la empresa puedan conocer con transparencia cómo se está construyendo y desarrollando la aplicación.

El ex CEO de Twitter, dio a conocer el proyecto Bluesky en 2019, durante su mandato en la empresa.

En aquel entonces, explicó que Twitter financiaría a un "pequeño equipo independiente de hasta cinco arquitectos, ingenieros y diseñadores de código abierto", con el propósito de crear un estándar descentralizado para las redes sociales.

La intención original era que Twitter adoptara este estándar, aunque ahora Bluesky es una entidad separada de Twitter y está trabajando en su propia plataforma.

¿Cómo se usa Bluesky?

Después de recibir una invitación, los usuarios pueden crear un identificador que se mostrará como @username.bsky.social, así como un nombre de visualización en negrita más prominente.

Incluso es posible utilizar un nombre de dominio personalizado como nombre de usuario, como lo hace Darrell Etherington de TechCrunch, que es conocido como @etherington.com en Bluesky.

El funcionamiento de la aplicación es similar al de Twitter, ya que se puede crear una publicación de hasta 256 caracteres haciendo clic en un botón de "+" y se puede agregar fotos.

Las publicaciones pueden ser respondidas, retuiteadas, marcadas como favoritas y, a través de un menú de tres puntos, denunciadas, compartidas con otras aplicaciones a través de la opción "Compartir" en iOS o copiadas como texto.

Los usuarios pueden buscar y seguir a otras personas en Bluesky, y ver sus actualizaciones en la línea de tiempo "Inicio". Además, hay una línea de tiempo "Qué está de moda" que muestra publicaciones populares.

Los perfiles de usuario incluyen una foto de perfil, antecedentes, biografía, métricas y el número de seguidores.

Los feeds de perfil tienen dos secciones: publicaciones y publicaciones y respuestas. También hay una pestaña "Descubrir" en la navegación de la aplicación que ofrece sugerencias de "a quién seguir" y una fuente continua de actualizaciones recientes de Bluesky.

¿Cómo pueden invitarme a Bluesky?

Bluesky proporciona a los nuevos usuarios un código de invitación, que se envía cada dos semanas a aquellos que ya tienen acceso a la aplicación. La compañía supervisa la red social para otorgar más códigos de invitación a los usuarios que invitan a personas confiables.

Además, Bluesky considera el sistema de código de invitación como una herramienta útil a largo plazo en el marco de su proyecto de código abierto, para que los administradores de servidores puedan moderar y gestionar sus propias comunidades.

¿Bluesky funciona igual que Twitter?

En cierto modo, sí. Sin embargo, Bluesky todavía no cuenta con mensajes directos ni con algunas herramientas avanzadas, como agregar cuentas a las listas. Además, a diferencia de Twitter, Bluesky no utiliza un protocolo descentralizado como ActivityPub o AT.

Aunque Bluesky comenzó como un proyecto impulsado por Jack Dorsey en 2019 cuando era director ejecutivo de Twitter, la aplicación social se convirtió en una empresa independiente después de su lanzamiento en 2021.

¿Bluesky es gratis?

Sí, pero actualmente es acceso solo por invitación.

¿Bluesky está en iOS y Android?

Sí. Bluesky se lanzó a los usuarios de Android el 20 de abril y se lanzó inicialmente a los usuarios de iOS a fines de febrero. Técnicamente, la plataforma aún no tiene una aplicación web, pero si ha iniciado sesión y va a staging.bsky.app, se abrirá un mundo completamente nuevo para usted.

