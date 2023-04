La aplicación de mensajería más importante en el mundo, WhatsApp, permite que los usuarios tengan conversaciones más divertidas a través de GiFs, stickers, emojis y más. Pero si quieres darle un toque de originalidad, conoce un sencillo truco que dará color a las letras en los chats. A continuación te contamos cómo hacerlo.

WhatsApp ofrece muchas opciones para hacer más interactiva la comunicación entre usuarios de la aplicación. Sin embargo, aún no cuenta con alguna herramienta para modificar las fuentes, pero no te preocupes que es muy sencillo dar color a las letras.

Imagen: Unsplash

Si bien los usuarios de WhatsApp pueden aplicar a sus conversaciones letras en negrita, subrayado o tachado, no existe una opción que personalice los mensajes, para eso se necesita de la ayuda de algunas aplicaciones que dan tonalidades y estilo a todo lo que se escribe.

Leer también: Yulay muestra su nuevo depa que compró por hacer videos del barrio

Aplicaciones que permiten cambiar el color de las letras en WhatsApp

En las tiendas de aplicaciones podemos encontrar opciones como “Stylish Text” que modifica el aspecto del texto de WhatsApp y cuenta con una amplia selección de estilos. Eso sí, tendrás que concederle permisos de accesibilidad, así que debes pensar bien si vale la pena usarla.

Imagen: Stylish Text

Si decides descargarla después deberás ir a WhatsApp, escribir en un chat y luego dirigirte al menú, localizado en el lado superior derecho de la pantalla, representado por tres puntos, ahí selecciona el apartado de Stylish Text y entonces podrás elegir el estilo de texto que más te guste.

Otra forma de cambiar el color de las letras de los mensajes de WhatsApp es con la aplicación “BlueWords”, la cual debes descargar, brindarle los permisos de accesibilidad y seleccionar como predeterminada.

Tras realizar dichos pasos notarás una burbuja flotando con un aspecto parecido al de Messenger que, mientras se encuentre abierta, convertirá todo lo que se escriba en letras de un tono azul.

Pero si no quieres poner en riesgo tu seguridad descargando una aplicación, otra opción para un cambio de estilo es usar “Fancy Text Generator”, esta no es una app sino una página web que permite transformar el texto que el usuario introduzca a través de varias opciones. Si bien no muestra una paleta de colores, sí te dará distintos tipos de letras que después podrás copiar y pegar en algún chat de WhatsApp.

Imagen: Fancy Text Generator

¿Cómo cambiar el estilo de letra en el WhatsApp?

Si decides que lo mejor es alejarte de las aplicaciones que pueden alterar los mensajes de WhatsApp, recuerda que la propia plataforma cuenta con algunas opciones para enfatizar una palabra u oración sin necesidad de recurrir a herramientas externas.

No se requiere de mucho, solo se necesita usar algunos códigos muy sencillos:

Para las letras cursivas debes de agregar: _

Para las negritas: *

Para el tachado: ~

Para el mono espacio ```

Estos caracteres se aplican al inicio y al final de la letra o frase a remarcar, y así de sencillo tus mensajes lucirán diferentes.

Leer también: TikTok para adultos; qué es y cómo descargar SWYP

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters