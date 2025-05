San Francisco, EU.- La escena no fue sacada de 'Blade Runner', pero casi. World presentó su más reciente apuesta para distinguir humanos de inteligencias artificiales: Orb Mini, un dispositivo portátil que escanea tu iris.

La verificación del Orb podría ser imprescindible si quieres saber si tu cita en Tinder es real, si deseas seguridad en tus transacciones financieras o si eres un gamer que solo desea competir con humanos.

Tech Bit acudió a esta presentación, encabezada por Alex Blania,CEO de Tools for Humanity, y con la presencia de Sam Altman, fundador del proyecto. Sirvió también para anunciar alianzas con Visa, Razer y Match Group, una nueva versión de su billetera digital; y una expansión en territorio estadounidense.

Pero la atención gravitó hacia la esfera metálica que parece sacada de un laboratorio de Philip K. Dick, el Orb, y su heredero con forma de celular, Orb Mini.

Orb escanea el iris y brinda una identidad digital intransferible | Foto: Especial

Turing ya no basta (ni CAPTCHA)

Alan Turing, filósofo y padre de la computación, propuso en 1950 un test para saber si una máquina puede pensar (o así se ha interpretado). Las computadoras no existían entonces y para muchos la pregunta era una extravagancia.

Hoy las cosas han cambiado. La pregunta, además de ser razonable, se transformó: ¿cómo saber si quien está del otro lado de la pantalla es humano?

El Orb proporciona una respuesta tecnológica: escanea el iris, genera un código único y te proporciona una identidad digital intransferible. Una sola vez. Un humano, un World ID.

Rich Heley, chief device officer de Tools for Humanity y excolaborador de Tesla y Meta, me lo explicó una y otra vez, con la paciencia que me tiene ChatGPT:

"La gran oportunidad del Orb Mini es que puedes llevarlo a cualquier lugar. Se conecta por WiFi y LTE, usa la misma base de datos que el Orb grande, y evita verificaciones duplicadas", detalló.

Orb escanea el iris y brinda una identidad digital intransferible | Foto: Especial

Más allá del hardware portátil, hay una arquitectura diseñada para resistir el engaño de la IA. El dispositivo ejecuta múltiples modelos de inteligencia artificial sobre procesadores NVIDIA Jetson.

Asimismo, cuenta con sensores de luz visible e infrarroja que capturan imágenes imposibles de falsificar. Por ello, Rich enfatizó que "debes estar físicamente ahí. Ser un humano real. El código de iris no se puede generar fuera del Orb".

Orb mini: verificar sin fricción

La idea es que con el Orb Mini cualquiera pueda tener en el bolsillo un verificador. Así, tras bajar la app, uno se acerca al Orb (se parece a HAL 9000), lo mira fijamente y en minutos recibe una identidad digital sin entregar datos personales.

Lo probé en el evento y fue más fácil que recuperar mi contraseña de correo. Luego los datos son eliminados del Orb. Solo tú los tendrás en tu dispositivo.

Rich Heley explicó que World ID podría integrarse a cámaras para validar transmisiones en tiempo real. ¿Una herramienta contra "deep fakes"? Quizás. Y sugirió su uso en votaciones digitales, combinando World ID con pasaportes NFC para evitar que una misma persona vote dos veces.

Orb escanea el iris y brinda una identidad digital intransferible | Foto: Especial

World planea desplegar más de 7,500 Orbs en Estados Unidos en los próximos 24 meses. Y el con Mini, gracias a su arquitectura modular, podría integrarse en todo tipo de dispositivos para llegar a lugares muy remotos.

La tecnología no responde aún a la pregunta de qué nos hace humanos, pero al menos quiere verificar que no somos un modelo generativo con buen entrenamiento.

Más vale que nos acostumbremos a entregar nuestros datos biométricos a un dispositivo. Hay miles de bots en encuestas, redes sociales, transacciones financieras... pronto será indispensable una nueva identificación, un nuevo pasaporte.

Los datos incluyen reconocimiento de cara, iris y huellas. Imagen Pixabay

