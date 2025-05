Por fuera, un estuche elegante que evoca el estilo ochentero y noventero; por dentro, gafas potenciadas con inteligencia artificial que buscan integrarse a tu rutina con facilidad. Así son los lentes Ray-Ban Meta con Meta AI que llegan a México.

A partir de este jueves, estarán disponibles en nuestro país vía preventa. Para el 19 de mayo, concretarán su debut en el mercado mexicano (el primero en Latinoamérica).

Tech Bit tuvo acceso a una sesión para conocer algunas de las funciones más destacadas de estos lentes con Meta AI, una versión corregida y aumentada de su primera generación de lentes inteligentes, los Ray-Ban Stories.

Los lentes con Meta AI se pueden manipular fácilmente con comandos de voz o gestos simples. | Foto: Daniela Payán

¿Cómo funcionan los lentes con Meta AI?

Los lentes con Meta AI disponen de cinco micrófonos distribuidos en el armazón (incluida la parte del puente), dos altavoces abiertos y conectividad Bluetooth 5.3 y Wi-Fi6.

Esta combinación aunada a la renovada app Meta AI, que se fusionó con Meta View, permiten una conexión fluida y personal con la inteligencia artificial. Una vez configuradas y cargadas, las gafas están a tus órdenes con solo decir "Hey, Meta".

No hace falta elevar la voz: basta con solicitar, en español o en inglés, una receta, el pronóstico del clima, música o las noticias más importantes del día. Como los auriculares son de oído abierto, tu entorno no escuchará las respuestas.

Otro de sus grandes atributos es la traducción en vivo. En México estará habilitada para inglés, francés e italiano; además de alemán, aunque este último solo será para texto.

Por ejemplo, en un viaje a la Toscana, bastará con pedir a Meta AI que active esta función. Todo lo que hables en español será traducido al italiano en la pantalla de tu teléfono para que lo puedan leer los locales.

No podían faltar las opciones de foto y video, que con una pequeña luz alertarán a los demás cuando estén en uso. La cámara es ultra gran angular de 12 MP y entrega materiales de 3024 x 4032 píxeles; en videos, la resolución es de 1440 x 1920.

En cuanto a la duración de su batería, puede extenderse hasta por cuatro horas con una sola carga y uso mixto. Si los pones en su estuche, tardan unos 75 minutos en completar la carga; o 22 minutos si necesitas llegar de 0 a 50%. El estuche, con carga completa, brinda hasta 32 horas adicionales de batería.

¿Cuánto costarán los lentes con Meta AI en México?

Por el momento, son ocho modelos los que arriban al país, de la mano del estilo Wayfarer y la silueta Skyler (que aparece en la imagen principal de este texto).

Se podrán adquirir a partir de 6,399 pesos; su costo varía si los quieres como lentes de sol, claros, polarizados, con tratamiento Transitions o de prescripción.

Considera que su uso es para mayores de 13 años y que no son aptos para inmersión o exposición prolongada al agua o líquidos. Asimismo, solo pueden conectarse a un dispositivo a la vez; con los lentes 'per se' no es posible acceder a tu información, todo se almacena en la app.

