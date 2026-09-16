Apple ha liberado iOS 27 a todo el público, por lo que si eres usuario de un iPhone, es necesario actualizar tu equipo.

Si quieres saber qué necesitas para hacer esta actualización, en Tech Bit te damos el paso a paso a seguir para realizarlo. Recuerda que iOS 27 está disponible de forma gratuita.

Como recomendación, es importante que antes de la actualización hagas una copia de seguridad en iCloud, para que, en caso de fallo, puedas rescatar tu información sin ningún problema?

¿Cómo actualizar tu iPhone a iOS 27 y cuáles son sus mejoras? Imagen: Apple

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¿Cómo actualizar mi iPhone a iOS 27?

Los pasos a seguir son:

Mantén conectado tu iPhone a una red wifi estable.

a una red wifi estable. Asegúrate de tener al menos un 50% de batería o, de preferencia, mantenlo conectado a su cargador mientras ocurre la actualización.

Abre la "Configuración".

Ingresa a "General" y después "Actualización de software". El sistema buscará la versión disponible.

Da clic en "Descargar e instalar".

Ingresa tu código de seguridad y acepta los términos y condiciones.

Una vez que realices estos pasos, comenzará la descarga de iOS 27. Ten paciencia porque el proceso podría tardar varios minutos, además te recomendamos que lo hagas en un tiempo libre donde sabes que no necesitarás ocupar tu celular.

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¿Qué dispositivos son compatibles con iOS 27?

Si quieres saber si tu dispositivo es compatible con iOS 27, checa esta lista:

iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro y iPhone Duo.

iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17 y iPhone 17e.

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 y iPhone 16e.

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus y iPhone 15.

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus y iPhone 14.

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 y iPhone 13 mini.

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 y iPhone 12 mini.

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro y iPhone 11.

iPhone SE 2.ª generación

¿Cuáles son las mejoras que llegan con iOS 27?

iOS 27 llega con varias mejoras, sobre todo para el apartado de la inteligencia artificial. Quien acapara las miradas es Siri AI, el asistente de inteligencia artificial mejorado gracias a la alianza de Apple Intelligence y Gemini.

Siri AI tendrá la capacidad de entender el contexto del usuario para brindar conversaciones más fluidas y ofrecer respuestas detallas a los preguntas de los usuarios.

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También llega el Modo Siri en Cámara para interactuar con el entorno de con "Inteligencia Visual". En el apartado fotográfico llegan varias mejoras y funciones como "Reencuadre espacial" y "Borrador mejorado". Además que con "Atajos" se puedes automatizar tareas complejas describiéndolas mediante texto o voz.

¿Cómo actualizar tu iPhone a iOS 27 y cuáles son sus mejoras? Imagen: Apple

Y, como era de esperarse, el sistema Liquid Glass mejora su interfaz visual; además de un aumento en la velocidad para abrir aplicaciones (30% más rápido) y transferencias de AirDrop 80% más veloces.

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