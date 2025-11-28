Además de las estafas y extorsiones, el spam es otra de las prácticas que tienden a apoderarse de las aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Y es que, aunque no lo creas, el spam no solo hostiga a los usuarios con múltiples mensajes y llamadas, sino que, en algunos casos, podría representar una amenaza de seguridad y privacidad para sus datos personales.

La buena noticia es que existe una serie de configuraciones de protección llamada “antispam”, la cual, evita que este tipo de mensajes exponenciales lleguen a las cuentas de WhatsApp.

Hoy en Techbit te mostramos lo útil que es el modo antispam.

Bloquea los contactos de WhatsApp de los que recibas mensajes de spam. Foto: Unsplash

¿Qué es el modo antispam?

Compañías de tecnología y ciberseguridad como la empresa mexicana IPAXES, definen al modo antispam como un método que mejora la experiencia del usuario al reducir y evitar la llegada de mensajes irrelevantes.

Además, protege los datos personales o corporativos de los usuarios para que no sean capturados mediante enlaces y archivos maliciosos de spam.

Afortunadamente, el modo antispam en WhatsApp puede ser activado mediante una serie de pasos que te permite ocultar tu información personal, evitan que otros individuos te incluyan en un chat grupal sin tu autorización y facilitan tu flujo de comunicación.

De acuerdo con el Centro de ayuda de la app de Meta, estas medidas de seguridad propician un espacio seguro para que los usuarios se mantengan en contacto de una manera más segura: “Trabajamos arduamente para reducir el spam o los mensajes no deseados que puedan enviarse por WhatsApp”.

Ignora los mensajes y llamadas de spam que te hagan en WhatsApp. Foto: Pixabay

¿Cómo activar el modo antispam en WhatsApp?

El modo antispam se activa al ajustar ciertas funciones de privacidad de la app de mensajería, como las siguientes:

Para que no te agreguen a chats grupales sin tu consentimiento

Ve a los Ajustes de WhatsApp y pulsa en “Privacidad”.

y pulsa en “Privacidad”. Selecciona “Grupos” y, posteriormente, “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…” Así, solo las personas que tienes agregadas o algunas de ellas podrán añadirte.

Controlar las descargas automáticas

Desactivar este parámetro es importante, pues si recibes alguna imagen o video, no se almacenarán de manera instantánea en tu celular.

Dirígete a los Ajustes y luego ve a “Almacenamiento y datos”.

Luego, pulsa en “Descarga automática de archivos”.

Finalmente, oprime “Nunca” para las fotos, audios, videos y documentos.

Ocultar tu información personal

Ve a los Ajustes y toca “Privacidad”.

Desactiva tu horario de conexión en “Hora de última vez”.

Selecciona los contactos que pueden ver tu foto de perfil.

En los apartados de “Info” y “Enlaces” configura quiénes pueden ver estos datos.

Finalmente, ajusta quiénes pueden acceder a tus estados.

Activar los mensajes temporales

Esta configuración antispam es bastante importante porque los mensajes enviados y recibidos se eliminan automáticamente luego de un periodo.

En los Ajustes ve a “Privacidad” y busca “Mensajes temporales".

Escoge la opción que prefieras, pueden ser 24 horas, 7 días o 90 días.

Como ves, estas 4 configuraciones del modo antispam de WhatsApp serán tus mejores aliadas contra los mensajes y llamadas no deseadas.

