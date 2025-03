Aunque la IA generativa (GenIA) es clave al hablar de ciberseguridad, esta no se desarrolla de forma espontánea: necesita ser alimentada con datos para detectar amenazas y proteger la información de manera efectiva.

Uno de los principales desafíos en la protección de datos con inteligencia artificial es su correcto entrenamiento para prevenir ciberataques. Se estima que, para este año, las pérdidas por fallas en la ciberseguridad con IA podrían alcanzar los 10.5 billones de dólares, según Cybersecurity Ventures.

María Pilar Torres Bruna, responsable de ciberseguridad en NTT Data para España, Portugal y Latinoamérica, señala que es vital evaluar con qué datos se cuentan para poder entrenar a la IA.

Foto: Cortesía

También lee: Higiene digital, la primera barrera de seguridad en la era de la IA

“Es importante que los datos sean completos, que no tengan sesgo; por ello, se deben tener controles que el director de seguridad de la información (CISO, por sus siglas en inglés) incorpore”, destaca. Así, se puede pasar hasta un año para que el entrenamiento de la GenIA rinda frutos.

Cristhian Atristain, responsable de ciberseguridad para NTT Data México, añade que gracias a la GenIA es posible tener un mejor manejo de la información y, al mismo tiempo, anticiparse a ataques, tener mejores alertas, manejo de incidentes y reducir los tiempos de detección y respuesta que antes eran más largos.

¿Cómo proteger tu información y la de tu empresa?

Es trascendental la concientización por parte de los colaboradores de las organizaciones sobre los datos que ingresan a la IA, puesto que pueden existir filtraciones de información confidencial y sensible.

Foto: Unsplash

También lee: Potencial y talento en México atraen a plataformas conversacionales

“En la parte corporativa hay muchas estrategias para poder gobernar y hay soluciones para la adopción de IA, se hace un 'data loss prevention' dentro de los mismos planes de transformación hacia la inteligencia artificial”, destaca Atristain.

Aconseja prestar atención a los URL que se visitan, así como a los correos electrónicos que se responden. Los usuarios normales pueden sensibilizarse más y tener más precaución a los datos que ingresan a la GenIA cuando se les explica que llegan a “robar” su dinero y afectarlos de manera personal.

En tanto que Torres Bruna enfatiza que la prevención de ataques con IA no solo depende de la tecnología, sino también del comportamiento de los usuarios. “No hagas en el mundo digital lo que no harías en el mundo físico. En el mundo físico tú no hablas con un desconocido; no hables en el mundo digital con desconocidos”.

Foto: Freepik

También lee: Estos son los datos que ChatGPT recopila de ti

La IA generativa es una aliada clave en la ciberseguridad, pero su efectividad depende del entrenamiento adecuado y de la concientización en su uso. Proteger la información y evitar filtraciones es una responsabilidad compartida entre tecnología y usuarios.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters