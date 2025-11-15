En 2023 México estuvo en los primeros lugares de estrés laboral. Incluso, logró superar las índices de China y Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. Cifras de Wellhub, una plataforma de bienestar corporativo, destacan que hacia finales de 2024, el 27% de la población padecía de estrés crónico y 75% de estrés agudo; y que para este 2025 se esperaba que siete de cada 10 trabajadores mexicanos presentaran algún tipo de estrés laboral.

En una era marcada por la hiperconectividad, el estrés crónico y la fatiga digital, se han desarrollado diversas tecnologías que promueven el bienestar emocional, las cuales han cobrado fuerza. Gadgets como los lentes que bloquean la luz azul, los anillos inteligentes que monitorean el sueño y cientos de aplicaciones que ayudan a bajar el ritmo a la vida cotidiana han comenzado a formar parte del día a día de muchas personas que buscan entender y mejorar su salud mental.

En Tech Bit te contamos cuáles gadgets dirigidos a la salud de los usuarios puedes comprar durante este Buen Fin 2025.

Gadgets para el cuidado de la salud que debes comprar en el Buen Fin 2025

BL Tour One M3

Para qué funciona: diseñados para reducir el ruido ambiental, ofrecen sonido espacial JBL Spatial 360 con seguimiento de cabeza y transmisor Smart TX que permite conectarlos a dispositivos sin Bluetooth. Ideales para escuchar meditaciones o música relajante con total inmersión.

Precio: desde $6,499

Dónde comprar: JBL.com.mx o tiendas autorizadas y Amazon México

Huawei Band 10

Con una vibración que, sin ser molesta o inquietante, te obliga a ver su pantalla y te advierte sobre los cambios drásticos en tu ánimo, pues monitorea constantemente tu ritmo cardiaco.

Si detecta un alto nivel de estrés, sugiere tomar una pausa para realizar ejercicios de respiración. El wearable te marca en qué momento debes inhalar, retener el aire y exhalar. También incluye la rutina “Equilibrio” con otro ritmo de respiración, ideal para los momentos previos a dormir.

Otras funciones alusivas a la salud son alertas para ponerte de pie y moverte después de un largo periodo sentado o acostado; medición de la oxigenación; contador de pasos y calorías quemadas. Asimismo, es posible establecer metas diarias en cuanto a tiempo de pie, caminando y de actividad más vigorosa.

Verilux HappyLight Luxe 10 000 Lux (lámpara de fototerapia)

Para qué funciona: proporciona 10 000 Lux de luz blanca LED libre de UV para apoyar la regulación del ritmo circadiano, mejorar el estado de ánimo, favorecer el enfoque y establecer una higiene del sueño más saludable, especialmente en espacios con poca luz natural.

Precio: $2,139

Dónde comprar: Coppel.com

Hyperice Normatec 3 Legs System (botas de compresión para piernas)

Para qué funciona: aplica compresión de aire dinámica en múltiples zonas de las piernas para mejorar la circulación, reducir la fatiga muscular y acelerar la recuperación tras realizar actividad física o experimentar jornadas extensas.

Precio: $14,840

Dónde comprar: sportsmed.com.mx/marcas/normatec-mexico/

Oura Ring 4 (anillo inteligente)

Para qué funciona: monitorea indicadores clave como la calidad del sueño, ritmo cardiaco, variabilidad de frecuencia cardiaca, temperatura corporal y niveles de estrés, además de ofrecer seguimiento del ciclo menstrual. Diseñado para usarse día y noche sin interferir con actividades cotidianas.

Precio: desde $6,500

Dónde comprar: ouraring.com/es/product/rings

SJRohe Pistola de Masaje Portátil (masajeador muscular)

Para qué funciona: pistola de masaje con múltiples modos de vibración ideal para aliviar tensión, relajar músculos del cuello, espalda y pies, así como reducir molestias causadas por esfuerzo físico o estrés.

Precio: $219

Dónde comprar: mercadolibre.com.mx

BrainTap Headset y App

Para qué funciona: es una herramienta de neuroentrenamiento que usa tecnología de estimulación cerebral con luz, sonido y frecuencia para mejorar la calidad del sueño, reducir el estrés, incrementar la claridad mental y favorecer estados meditativos profundos.

Beneficia el rendimiento cognitivo, el enfoque y el bienestar emocional a través de sesiones guiadas por audio inmersivo y pulsos rítmicos.

Precio: $12,155

Dónde comprar: Braintap.com

