Una fiesta sin música no es una buena fiesta. Elegir las canciones correctas ayuda a crear el ambiente y la atmósfera de celebración; además, influye directamente en el estado de ánimo de las personas generando sentimientos de alegría y motiva a las personas a socializar y bailar. No obstante, a pesar de que el playlist sea bueno, la experiencia podría arruinarse si la calidad del audio no es clara, es incomprensible o presenta distorsión.
Un buen sistema de audio no sólo debe generar alto volumen para llenar la casa o el patio, sino también debe tener claridad, reproducción sin fallas técnicas y sonidos graves profundos (los bajos) que son esenciales para esos temas festivos que invitan a moverse. Para la próximas festividades de fin de año, las luces rítmicas y la portabilidad adquiere un valor extra por eso te hacemos las siguientes recomendaciones de bocinas.
Bocinas que debes comprar durante este Buen Fin 2025
Sony ULT Tower 9
- Inalámbrica (hasta 25 horas).
- Diseño portátil. Incluye ruedas.
- Tecnología: X-Balanced woofer.
- Iluminación: 360°sincronizada.
- Karaoke y entrada para guitarra.
- Compatibilidad: TV Sound Booster.
- Precio: $16,999
- Dónde comprar: store.sony.com.mx
LG xboom Bounce
- Sonido AI que perfecciona el audio para cada género.
- Iluminación AI que detecta el género de la música y se sincroniza con el sonido.
- Estándar militar para mayor durabilidad.
- Precio: $4,399
- Dónde comprar: www.lg.com/mx
Sonos Five
- Controles táctiles intuitivos
- Tecnología de realce de voces
- Entrada de audio incorporada de 3.5 mm
- Compatibilidad con audio multi-habitación
- Precio:$11,499
- Dónde comprar: www.sonos.com/es-mx
