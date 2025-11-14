Más Información

Una fiesta sin música no es una buena fiesta. Elegir las canciones correctas ayuda a crear el ambiente y la atmósfera de celebración; además, influye directamente en el estado de ánimo de las personas generando sentimientos de alegría y motiva a las personas a socializar y bailar. No obstante, a pesar de que el playlist sea bueno, la experiencia podría arruinarse si la calidad del audio no es clara, es incomprensible o presenta distorsión.

Un buen sistema de audio no sólo debe generar alto volumen para llenar la casa o el patio, sino también debe tener claridad, reproducción sin fallas técnicas y sonidos graves profundos (los bajos) que son esenciales para esos temas festivos que invitan a moverse. Para la próximas festividades de fin de año, las luces rítmicas y la portabilidad adquiere un valor extra por eso te hacemos las siguientes recomendaciones de bocinas.

Buen Fin 2025: sonido para animar tus fiestas. Imagen: LG
Bocinas que debes comprar durante este Buen Fin 2025

Sony ULT Tower 9

  • Inalámbrica (hasta 25 horas).
  • Diseño portátil. Incluye ruedas.
  • Tecnología: X-Balanced woofer.
  • Iluminación: 360°sincronizada.
  • Karaoke y entrada para guitarra.
  • Compatibilidad: TV Sound Booster.
  • Precio: $16,999
  • Dónde comprar: store.sony.com.mx

LG xboom Bounce

  • Sonido AI que perfecciona el audio para cada género.
  • Iluminación AI que detecta el género de la música y se sincroniza con el sonido.
  • Estándar militar para mayor durabilidad.
  • Precio: $4,399
  • Dónde comprar: www.lg.com/mx

Sonos Five

  • Controles táctiles intuitivos
  • Tecnología de realce de voces
  • Entrada de audio incorporada de 3.5 mm
  • Compatibilidad con audio multi-habitación
  • Precio:$11,499
  • Dónde comprar: www.sonos.com/es-mx

