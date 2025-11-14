Una fiesta sin música no es una buena fiesta. Elegir las canciones correctas ayuda a crear el ambiente y la atmósfera de celebración; además, influye directamente en el estado de ánimo de las personas generando sentimientos de alegría y motiva a las personas a socializar y bailar. No obstante, a pesar de que el playlist sea bueno, la experiencia podría arruinarse si la calidad del audio no es clara, es incomprensible o presenta distorsión.

Un buen sistema de audio no sólo debe generar alto volumen para llenar la casa o el patio, sino también debe tener claridad, reproducción sin fallas técnicas y sonidos graves profundos (los bajos) que son esenciales para esos temas festivos que invitan a moverse. Para la próximas festividades de fin de año, las luces rítmicas y la portabilidad adquiere un valor extra por eso te hacemos las siguientes recomendaciones de bocinas.

Bocinas que debes comprar durante este Buen Fin 2025

Sony ULT Tower 9

Inalámbrica (hasta 25 horas).

Diseño portátil. Incluye ruedas.

Tecnología: X-Balanced woofer.

Iluminación: 360°sincronizada.

Karaoke y entrada para guitarra.

Compatibilidad: TV Sound Booster.

Precio: $16,999

Dónde comprar: store.sony.com.mx

LG xboom Bounce

Sonido AI que perfecciona el audio para cada género.

Iluminación AI que detecta el género de la música y se sincroniza con el sonido.

Estándar militar para mayor durabilidad.

Precio: $4,399

Dónde comprar: www.lg.com/mx

Sonos Five

Controles táctiles intuitivos

Tecnología de realce de voces

Entrada de audio incorporada de 3.5 mm

Compatibilidad con audio multi-habitación

Precio:$11,499

Dónde comprar: www.sonos.com/es-mx

