Sam Altman, CEO de OpenAI, y Jony Ive, ex diseñador de Apple, no quieren que uses su dispositivo misterioso como una "novia IA". Hace algunos meses se anunció que ambas figuras estaban trabajando en conjunto para la creación de un dispositivo potenciado por inteligencia artificial (IA) que pudiera responder a las solicitudes del usuario.

Y aunque por el momento no han revelado cómo será el dispositivo ni cuándo saldrá a la venta, todo parece indicar que ya están corrigiendo algunos desafíos que podría presentar el dispositivo.

De acuerdo con un informe de Financial Times, ambos quieren resolver varios desafíos técnicos, entre ellos la "personalidad" de este. "La idea es que tengas una amiga que sea una computadora y no tu rara novia de IA", señaló una fuente cercana al asunto.

Altman e Ive no quieren que uses su dispositivo como "novia IA". Imagen: Unsplash

Este sería el primero de la familia de dispositivos que están desarrollando Altman e Ive, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2026 o principios de 2017.

¿Cómo será el dispositivo misterioso en el que trabajan Altman e Ive?

Aunque aún no existe información oficial sobre cómo será el dispositivo que prepara Altman e Ive, el informe del Financial Times reveló reveló algunos detalles.

En primera instancia, se habla de un dispositivo que carece de pantalla y tiene "aproximadamente el tamaño de un smartphone" por lo que cabe en la palma de la mano. Está diseñado para comunicarse con los usuarios a través de un micrófono, un altavoz y una o varias cámaras.

Además, tiene el objetivo de brindar una experiencia similar a la de Siri, el asistente de voz de Apple, aunque mejorada. Por otro lado, los principales desafíos que ha presentado este dispositivo son los gestos (para que sepa en qué momento debe interactuar con el usuario) y la voz.

El informe también señala que deben superarse los problemas de privacidad relacionados con el dispositivo, sobre todo porque "OpenAI tiene dificultades para conseguir la capacidad de procesamiento suficiente para ChatGPT, y mucho menos para un dispositivo de IA", señaló una fuente cercana Ive.

