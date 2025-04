¿Te acuerdas del primer video que viste en YouTube? Hoy, la plataforma que transformó el consumo de contenido digital en internet cumple 20 años.

Un 23 de abril del 2005, Jawed Karim subió su primer video público "Me at the zoo" en YouTube y este fue el hito para que la plataforma se convirtiera en una de las más consumidas a nivel mundial.

De acuerdo con datos de YouTube, hasta la actualidad, la plataforma cuenta con 2 mil millones de usuarios activos por mes a nivel global.

A pesar de la llegada de redes sociales y plataformas streaming, YouTube ha sobrevivido a estas batallas independientemente del formato en el que se presente: televisión, celular o computadora.

Durante estos 20 años, YouTube ha roto las barreras tradicionales del contenido audiovisual. "El impacto de la plataforma es, en su naturaleza, social. Se distingue por conectar comunidades afines: creadores con audiencias que comparten pasiones y buscan una conversación participativa. Cada vez hay más espacio para que las audiencias también se conviertan en creadores", asegura Karla Agis, Líder de Cultura y Tendencias de YouTube para Canadá y Latinoamérica a Tech Bit.

Esto la ha convertido en el epicentro del contenido digital y ha transformado la forma en el que mundo se entretiene, aprende y conecta. Además, ha abierto una puerta para que cualquier persona se pueda convertir en creador de contenido.

"En una profesión que aún así se siente democratizada, no es necesario tener formación como realizador o comunicólogo. Cualquier persona con una pasión puede abrir un canal y encontrar su audiencia, y eso sigue siendo real hoy en día", agrega Agis.

20 años de diversificación y evolución del formato.

Uno de los factores clave del crecimiento de YouTube ha sido su capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y formatos. Desde los videos largos hasta los Shorts, que ya superan las 70 mil millones de visualizaciones diarias, la plataforma se ha mantenido a la vanguardia del consumo digital.

"El multiformato ha definido los últimos cinco años de YouTube. Los creadores adaptan su mentalidad para ofrecer más puertas de entrada a su contenido, llegando a nuevas audiencias", explica Agis.

YouTube celebra 20 años. Imagen: Unsplash

Este dinamismo ha sido esencial para que la plataforma responda a las necesidades tanto de usuarios como creadores de contenido, marcas y anunciantes.

Por otro lado, la experiencia del usuario también ha tenido un cambio significativo durante estos 20 años. Ahora, el 79% de los mexicanos ve YouTube en su smartphone, el 65% en computadoras, y el consumo en televisores ha aumentado más del 130% en los últimos tres años. A nivel global, se consumen más de mil millones de horas al día en televisores, lo cual lo convierte en el dispositivo en el que más se consume el contenido de la plataforma.

Un espacio para entretenerse, educarse y crear comunidad

Como ya mencionábamos más arriba, YouTube es una plataforma en la que los usuarios pueden no entretenerse sino que también educarse y crear una comunidad con personas que comparten gustos.

El acceso libre al conocimiento ha sido una de las grandes banderas de YouTube. "Democratizar la información, hacerla accesible no solo para crearla, sino también para aprender algo nuevo, es fundamental", enfatiza Agis. De hecho, el contenido educativo ha cobrado una nueva vida en la plataforma gracias a formatos creativos e inmersivos.

La evolución ha llegado también a los medios tradicionales, que han encontrado en YouTube un nuevo canal de distribución. "YouTube no es un reemplazo de la televisión, sino una nueva entrada. Canales de televisión suben su archivo y crean espacios específicos para plataformas digitales", señala Agis y asegura que esto ha permitido que el contenido se vuelva más accesible y disponible sin las limitantes del modelo tradicional.

YouTube celebra 20 años. Imagen: Unsplash

Por otro lado, para Agis, lo que diferencia a YouTube de otras plataformas es su capacidad para crear comunidad: "Los creadores traen un storytelling inmersivo que conecta y educa de forma innovadora. El usuario se siente parte de una comunidad, y eso es lo que nos ha separado del resto de las plataformas y los medios tradicionales".

El impacto de YouTube en México

En julio de 2024, más de 70 millones de mexicanos mayores de 18 años usaron YouTube. El 89% lo consideran su servicio de video favorito, por encima del 76% de promedio de la competencia, según Kantar. Además, el 74% de los espectadores sienten una fuerte conexión con los creadores, y el 87% confía en el contenido que producen.

El 65% de los encuestados ve YouTube desde su computadora, y el consumo desde televisores conectados se ha duplicado en los últimos tres años. Cuarenta de los cien canales más vistos por tiempo de visualización tienen a la televisión como su pantalla principal.

YouTube celebra 20 años. Imagen: Unsplash

Además, la variedad de creadores es una de las razones por las que los usuarios prefieren esta plataforma para conocer marcas, productos o servicios. De hecho, en el último año, los fans se han convertido en los nuevos creadores de contenido, porque la plataforma no solo le da acceso a personas reconocidas en la industria, sino que también a aquellas que en un inicio solo eran seguidores de algo que les gustaba.

"Lo importante es tener un mensaje que apasione, que conecte con la audiencia. Eso es lo que hace crecer un canal en YouTube", concluye Karla Agis. Y esa pasión, desbordada en millones de videos, ha sido el motor de estos 20 años.

A futuro, el desafío sigue siendo el mismo: adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías, responder a las necesidades de los usuarios y mantener el pulso creativo que ha convertido a YouTube en el corazón del ecosistema digital. Para Agis, esta evolución y adaptación a los cambios será algo que la plataforma sabrá enfrentar sabiamente.

