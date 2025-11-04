Más Información

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra Betssy Chávez

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra Betssy Chávez

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Tras alza de tarifa, micros incumplen reglas pactadas

Tras alza de tarifa, micros incumplen reglas pactadas

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 7 alcaldías de CDMX; pronostican clima de hasta 1 grado

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 7 alcaldías de CDMX; pronostican clima de hasta 1 grado

La violencia política no cede. Ahora fue en Michoacán, donde el pasado fin de semana asesinaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Un crimen que no solo enluta esa ciudad, sino al país entero. ¿Qué se sabe hasta ahora? David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública, nos habla al respecto.

En otros temas:

Las remesas registran su sexta caída consecutiva en lo que va del año / Perú rompe relaciones diplomáticas con México a raíz del asilo que se le concedió a la exprimera ministra de Pedro Castillo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]