La violencia política no cede. Ahora fue en Michoacán, donde el pasado fin de semana asesinaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Un crimen que no solo enluta esa ciudad, sino al país entero. ¿Qué se sabe hasta ahora? David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública, nos habla al respecto.

En otros temas:

Las remesas registran su sexta caída consecutiva en lo que va del año / Perú rompe relaciones diplomáticas con México a raíz del asilo que se le concedió a la exprimera ministra de Pedro Castillo.