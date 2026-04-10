El Gobierno abrió esta semana una discusión que durante años fue casi un tabú: la posibilidad de extraer más gas natural de yacimientos no convencionales, lo que en la práctica vuelve a poner sobre la mesa al fracking. ¿Qué cambió para llegar a este giro de política energética? Víctor Ramírez, especialista en tema de energía, nos habla al respecto.

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