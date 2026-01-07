Más Información

EU, política bajo presión electoral

EU, política bajo presión electoral

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Retienen a diputada en garita de Calexico; intentó cruzar 800 mil pesos sin declarar

Retienen a diputada en garita de Calexico; intentó cruzar 800 mil pesos sin declarar

Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular

Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular

Crece reclutamiento de menores por el crimen organizado

Crece reclutamiento de menores por el crimen organizado

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL, hablamos de Trump y la extracción del petróleo venezolano, donde el presidente de Estados Unidos aseguró que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a EE. UU., y que él mismo controlará los ingresos para supuestamente beneficiar a ambos países en un movimiento que ha generado debate internacional.

También; las megaobras de la 4T perdieron juicios por más de 41 millones de pesos, mientras que en Acapulco la falta de agua tras el sismo tiene a vecinos “al límite”; en la Línea 3 del Metro hay preocupación por el bamboleo de los trenes que sienten los usuarios; y Venezuela y México han perdido posición en ventas de crudo a Estados Unidos. Para terminar con un toque de cultura pop, hablamos de la confirmación del divorcio oficial de Nicole Kidman y Keith Urban tras 20 años de matrimonio. Todo lo que necesitas saber para estar al día, explicado sin complicaciones. Dale play y... ¡Entérate!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]