Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL, hablamos de Trump y la extracción del petróleo venezolano, donde el presidente de Estados Unidos aseguró que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a EE. UU., y que él mismo controlará los ingresos para supuestamente beneficiar a ambos países en un movimiento que ha generado debate internacional.

También; las megaobras de la 4T perdieron juicios por más de 41 millones de pesos, mientras que en Acapulco la falta de agua tras el sismo tiene a vecinos “al límite”; en la Línea 3 del Metro hay preocupación por el bamboleo de los trenes que sienten los usuarios; y Venezuela y México han perdido posición en ventas de crudo a Estados Unidos. Para terminar con un toque de cultura pop, hablamos de la confirmación del divorcio oficial de Nicole Kidman y Keith Urban tras 20 años de matrimonio. Todo lo que necesitas saber para estar al día, explicado sin complicaciones. Dale play y... ¡Entérate!