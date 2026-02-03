Más Información

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

Tras salida de Adán Augusto, Monreal revela que tiene su renuncia sobre la mesa; "cuando ya no eres útil tienes que retirarte", dice

Tras salida de Adán Augusto, Monreal revela que tiene su renuncia sobre la mesa; "cuando ya no eres útil tienes que retirarte", dice

¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo funciona y desde cuándo opera?; Sheinbaum va por modificarlo

¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo funciona y desde cuándo opera?; Sheinbaum va por modificarlo

Dictamen de jornada laboral de 40 horas es una “simulación”, acusan colectivos; exigen su retiro con mitin afuera del Senado

Dictamen de jornada laboral de 40 horas es una “simulación”, acusan colectivos; exigen su retiro con mitin afuera del Senado

Abren último tramo de Tren Interurbano México–Toluca ; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto

Abren último tramo de Tren Interurbano México–Toluca ; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto

Sergio Torres, diputado de MC, presenta leve mejoría tras ataque en Culiacán; continúa bajo tratamiento médico

Sergio Torres, diputado de MC, presenta leve mejoría tras ataque en Culiacán; continúa bajo tratamiento médico

Tiktoker "Nicholette" anuncia que revelará lo ocurrido tras su privación de la libertad; denuncia amenazas

Tiktoker "Nicholette" anuncia que revelará lo ocurrido tras su privación de la libertad; denuncia amenazas

Asesinan a tiros a abogado en Tamaulipas; agresores le dispararon en al menos cinco ocasiones

Asesinan a tiros a abogado en Tamaulipas; agresores le dispararon en al menos cinco ocasiones

Donald Trump asegura que el dólar no ha caído demasiado. Las cifras demuestran otra historia. La caída del valor del dólar frente a otras divisas importantes es la manifestación en el mercado de un panorama económico cambiante. Pero, ¿por qué quiere Trump debilitar al dólar? Jorge Suárez-Vélez, economista, nos habla al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]