Donald Trump asegura que el dólar no ha caído demasiado. Las cifras demuestran otra historia. La caída del valor del dólar frente a otras divisas importantes es la manifestación en el mercado de un panorama económico cambiante. Pero, ¿por qué quiere Trump debilitar al dólar? Jorge Suárez-Vélez, economista, nos habla al respecto.

