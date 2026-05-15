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S&P, una de las grandes calificadoras internacionales, bajó la perspectiva de México de estable a negativa. La presidenta dice que la calificadora se equivocó. Los empresarios quieren invertir y el gobierno quiere que lo hagan, pero ¿Hay confianza entre empresarios y gobierno? Valeria Moy, directora del IMCO, nos habla al respecto.

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La Conagua lanza un plan contra inundaciones, mientras las lluvias vuelven a colapsar la CDMX que se alista para recibir el Mundial / El Estadio Banorte ya fue entregado a la FIFA rumbo a la inauguración del Mundial 2026… solo que volvió a cambiar de nombre / La fiebre por la inteligencia artificial ya hizo que Nvidia valga más que toda la economía de Alemania.

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