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S&P, una de las grandes calificadoras internacionales, bajó la perspectiva de México de estable a negativa. La presidenta dice que la calificadora se equivocó. Los empresarios quieren invertir y el gobierno quiere que lo hagan, pero ¿Hay confianza entre empresarios y gobierno? Valeria Moy, directora del IMCO, nos habla al respecto.
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