Claudia Sheinbaum ofreció un mensaje con motivo de su primer año al frente del Gobierno. Morena movilizó a cientos de miles de personas para volver a llenar el Zócalo, al más estilo López Obrador. Pero ¿qué ha pasado en este primer año de Sheinbaum? ¿Quién manda? Roy Campos, analista político y director de Consulta Mitofsky, nos habla al respecto.
En otros temas:
Arrancan las negociaciones por la paz en Gaza bajo presión internacional y amenazas políticas / Inicia la semana de entrega de los Premios Nobel. El primero fue el de Medicina y el viernes se conocerá el de la Paz, ese que tanto quiere Donald Trump.