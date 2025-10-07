Más Información

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena

Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena

Monreal descarta aprobar Ley Antimemes de diputado morenista; PAN llama a hacer stickers del promovente

Monreal descarta aprobar Ley Antimemes de diputado morenista; PAN llama a hacer stickers del promovente

INE analiza implementar voto por internet; plantea prueba piloto en elección de Coahuila en 2026

INE analiza implementar voto por internet; plantea prueba piloto en elección de Coahuila en 2026

FIL Zócalo 2025 se pinta de guinda; Noroña, Hugo Aguilar, Lenia Batres y Gutiérrez Müller encabezan charlas y presentaciones

FIL Zócalo 2025 se pinta de guinda; Noroña, Hugo Aguilar, Lenia Batres y Gutiérrez Müller encabezan charlas y presentaciones

Nashieli Ramírez Hernández renuncia a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX; va por titularidad de Contraloría

Nashieli Ramírez Hernández renuncia a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX; va por titularidad de Contraloría

Lex Ashton, agresor de CCH Sur, cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar por la Fiscalía CDMX

Lex Ashton, agresor de CCH Sur, cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar por la Fiscalía CDMX

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

Claudia Sheinbaum ofreció un mensaje con motivo de su primer año al frente del Gobierno. Morena movilizó a cientos de miles de personas para volver a llenar el Zócalo, al más estilo López Obrador. Pero ¿qué ha pasado en este primer año de Sheinbaum? ¿Quién manda? Roy Campos, analista político y director de Consulta Mitofsky, nos habla al respecto.

En otros temas:

Arrancan las negociaciones por la paz en Gaza bajo presión internacional y amenazas políticas / Inicia la semana de entrega de los Premios Nobel. El primero fue el de Medicina y el viernes se conocerá el de la Paz, ese que tanto quiere Donald Trump.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses