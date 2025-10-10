Más Información

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

No tienen IMSS 90% de trabajadoras agrícolas

Diputado del PAN propone eliminar ISR al aguinaldo; “ya lo trabajaron todo el año”, resalta

Corte aplaza revisión de cobro de impuesto de 2% a repartidores de Uber, Didi, Rappi; trabajadores se manifiestan

Tormenta tropical Raymond provocará lluvias torrenciales hasta el domingo 12 de octubre; autoridades vigilan presas y ríos

Asesinan a hombre argentino que conducía una camioneta de alta gama tras intento de asalto en la MH

Reserva C5 llamada que inició operativo en rancho Izaguirre

Fiscalía de Jalisco reactiva dos denuncias antiguas contra Omar Bravo; asegura que administración pasada las archivó

Este año, el Nobel de Medicina fue para tres científicos que desentrañaron el enigma de las Células T Reguladoras, los 'Guardianes de Seguridad' de nuestro sistema inmune. Pero mientras Estocolmo aplaude, en México una pregunta sigue en el aire: ¿por qué, con el inmenso talento que tenemos, nuestro país sigue condenado a no ganar un Nobel de Ciencias? Xavier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, nos habla al respecto.

En otros temas: Sheinbaum promueve la inversión extranjera ante líderes globales del Foro Económico Mundial / Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex / La inflación se acelera en septiembre, pero se mantiene dentro del rango objetivo de Banxico / Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista milmillonario.

