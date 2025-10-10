Más Información
Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte
Corte aplaza revisión de cobro de impuesto de 2% a repartidores de Uber, Didi, Rappi; trabajadores se manifiestan
Tormenta tropical Raymond provocará lluvias torrenciales hasta el domingo 12 de octubre; autoridades vigilan presas y ríos
Este año, el Nobel de Medicina fue para tres científicos que desentrañaron el enigma de las Células T Reguladoras, los 'Guardianes de Seguridad' de nuestro sistema inmune. Pero mientras Estocolmo aplaude, en México una pregunta sigue en el aire: ¿por qué, con el inmenso talento que tenemos, nuestro país sigue condenado a no ganar un Nobel de Ciencias? Xavier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, nos habla al respecto.
En otros temas: Sheinbaum promueve la inversión extranjera ante líderes globales del Foro Económico Mundial / Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex / La inflación se acelera en septiembre, pero se mantiene dentro del rango objetivo de Banxico / Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista milmillonario.