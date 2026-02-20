Más Información
Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento
“Ni venganza ni perdón” es un libro que nos presenta una conversación larga, íntima y políticamente explosiva: Julio Scherer Ibarra, quien durante tres años fue consejero jurídico de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador y uno de los hombres más poderosos del gobierno en esa primera etapa; revela lo que sucedió fuera de los reflectores. Jorge Fernández Menéndez, periodista y co autor del libro, nos habla al respecto.
