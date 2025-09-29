Más Información
“Misión Cortafuegos” para frenar tráfico fronterizo de armas; estas son las claves del acuerdo de seguridad México-EU
Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte
Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”
En una época marcada por la inmediatez, la polarización y el desconcierto, Carlos Bravo Regidor nos habla de su nuevo libro: Mar de dudas. Conversaciones para navegar el desconcierto. Catorce conversaciones con pensadores contemporáneos que abordan temas como el populismo, los fascismos, la desigualdad, la posverdad y el liberalismo; todas con el objetivo de ayudarnos a navegar en esta incertidumbre constante. Próximas presentaciones del libro:03 de octubre - Casa de Lectura Profética (Col. Centro, Puebla)09 de octubre - Librería El Desaste (Col. Del Valle, CDMX)14 de octubre - El Péndulo Roma (Col. Roma, CDMX)