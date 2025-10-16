Más Información
Senado aprueba en fast track reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad
Embajador Esteban Moctezuma responde a congresista de EU; pide "diálogo constructivo" tras críticas a Sheinbaum por relación con Cuba
¿Usas Tinder o Netflix? Gobierno federal propone que el SAT acceda a datos de apps de citas y streaming
El huachicol ya no es solo robo de combustible… es una red que impacta la economía, la seguridad y la política energética del país. ¿Cómo ha evolucionado este fenómeno? ¿Qué cifras lo respaldan? ¿Y qué tan profundo es su costo para México? Francisco Barnés de Castro, ex subsecretario de Hidrocarburos y ex rector de la UNAM, nos habla al respecto.
En otros temas:
Nuevo ataque de EUA a un barco en el Caribe dejó seis muertos en la lucha de Trump contra el crimen organizado en Venezuela / OpenAI reabre el debate sobre menores y contenido erótico en ChatGPT: ¿protección real o falsa seguridad?