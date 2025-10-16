El huachicol ya no es solo robo de combustible… es una red que impacta la economía, la seguridad y la política energética del país. ¿Cómo ha evolucionado este fenómeno? ¿Qué cifras lo respaldan? ¿Y qué tan profundo es su costo para México? Francisco Barnés de Castro, ex subsecretario de Hidrocarburos y ex rector de la UNAM, nos habla al respecto.

En otros temas:

