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Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Crece el uso de drones para el tráfico de drogas, CDMX registra su segunda muerte por sarampión, un trabajador queda atrapado en un andamio, y Nodal narra el miedo que vivió en un fuego cruzado. Además, Donald Trump habla de Irán y de tomar control de Cuba, y en México, las mascotas se consolidan como parte de la familia con gastos que superan los mil pesos al mes. Dale play y... ¡Entérate!
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