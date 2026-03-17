Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Crece el uso de drones para el tráfico de drogas, CDMX registra su segunda muerte por sarampión, un trabajador queda atrapado en un andamio, y Nodal narra el miedo que vivió en un fuego cruzado. Además, Donald Trump habla de Irán y de tomar control de Cuba, y en México, las mascotas se consolidan como parte de la familia con gastos que superan los mil pesos al mes. Dale play y... ¡Entérate!