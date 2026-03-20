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Desde Cancún, en el marco de la 89 Convención de la Asociación de Bancos de México, analizamos la banca mexicana, que llega con balances sólidos, sí, pero también con un menú de riesgos: desaceleración económica, guerra en Irán, volatilidad en energía y la revisión del TMEC en puerta. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base; Raúl Martínez Ostos, CEO y presidente ejecutivo de Barclays México y Latinoamérica, y Gabriel Casillas, Economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, nos hablan al respecto.

En otros temas:

Mientras organismos como la UNESCO y la OCDE alertan sobre un retroceso en materia educativa en México, la CNTE arrancó un paro de 72 horas… para pedir más beneficios / Una reciente investigación parece haber resuelto uno de los mayores enigmas del arte contemporáneo: la identidad del artista callejero Banksy.

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