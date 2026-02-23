México vivió uno de esos días que se sienten como una prueba de estrés del Estado y de la sociedad. El detonante fue el golpe más importante en años recientes contra el crimen organizado: la captura y muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo en Tapalpa, Jalisco, encabezado por fuerzas mexicanas con cooperación de inteligencia de Estados Unidos. El golpe ya ocurrió. La pregunta ahora es ¿qué hará el Estado en el llamado “Día después”? Francisco Rivas, especialista en temas de seguridad y director del Observatorio Nacional Ciudadano; Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa; Alberto Capella, activista, especialista en temas de seguridad; Sonia Serrano, periodista en Jalisco; Lisa Sánchez, especialista en seguridad, derechos humanos y política de drogas, directora de México Unido Contra la Delincuencia; David Saucedo consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública, y Gerardo Rodriguez Sánchez Lara, profesor de la la Universidad de las Américas Puebla; analista en temas de seguridad, nos hablan al respecto.

En otros temas:

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, conquistó el UAE Tour 2026 en Abu Dhabi, y se convirtió en el primer mexicano en ganar la clasificación general de una carrera del UCI WorldTour.