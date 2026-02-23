Más Información

Violencia tras muerte de “El Mencho” obliga a suspender clases en al menos 13 estados; priorizan seguridad de estudiantes

CJNG, presente en todo México y 40 países

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

Encuesta: Morena mantiene ventaja en intención de voto para 2027

Sólo tres, por convertirse en partido político

Reportan ataque armado a camioneta del equipo de Azteca Noticias en Guadalajara; no hay lesionados

Muerte de “El Mencho” divide opiniones; Morena celebra “golpe histórico” al crimen y PAN pide no normalizar el terror

México vivió uno de esos días que se sienten como una prueba de estrés del Estado y de la sociedad. El detonante fue el golpe más importante en años recientes contra el crimen organizado: la captura y muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo en Tapalpa, Jalisco, encabezado por fuerzas mexicanas con cooperación de inteligencia de Estados Unidos. El golpe ya ocurrió. La pregunta ahora es ¿qué hará el Estado en el llamado “Día después”? Francisco Rivas, especialista en temas de seguridad y director del Observatorio Nacional Ciudadano; Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa; Alberto Capella, activista, especialista en temas de seguridad; Sonia Serrano, periodista en Jalisco; Lisa Sánchez, especialista en seguridad, derechos humanos y política de drogas, directora de México Unido Contra la Delincuencia; David Saucedo consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública, y Gerardo Rodriguez Sánchez Lara, profesor de la la Universidad de las Américas Puebla; analista en temas de seguridad, nos hablan al respecto.

