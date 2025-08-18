Más Información

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Se registran enfrentamientos en megamarcha “México por Palestina”; manifestantes exigen ruptura de relaciones con Israel

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

Cae Ezequiel Cárdenas Rivera, “Tormenta Junior”, en Tamaulipas; es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

Cae “La Hiena”, presunta líder criminal del Cártel San Luis Rey en Oaxaca; decomisan fusiles y un rifle de uso exclusivo del Ejército

México no solo falla en castigar la corrupción; la normaliza. Cambian los Gobiernos, pero persisten la discrecionalidad, la militarización opaca de la obra pública y la tolerancia social a los privilegios. Mientras la sanción sea la excepción y el costo político sea menor que el beneficio privado, el resultado es predecible: más casos, menos vergüenza y un Estado que se acostumbra a perder. Ivabelle Arroyo, politóloga y analista; y Vianey Esquinca, analista y socia directora de Cuadrante Comunicación, nos hablan al respecto.

