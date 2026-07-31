La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a defender el anteproyecto de lineamientos sobre derechos de las audiencias que su gobierno puso a consulta pública esta semana. El tema vuelve a ponerse en el centro de la discusión. Vuelve a plantearnos la pregunta de quién decide qué información es veraz y qué pasa cuando esa decisión, así sea como última instancia, queda en manos de una autoridad que depende del gobierno. Ivabelle Arroyo, politóloga, analista y escritora, nos habla al respecto.

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