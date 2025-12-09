Más Información

Imponen nuevo aranceles a importaciones de Asia

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Chocan narcos mexicanos con el Ejército de Guatemala

Órgano de Administración Judicial cumplió con indemnización a exjuzgadores, asegura

Tumban palmeras enfermas; llegan nuevos árboles

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

Hallan cuerpo de Alexandra tras más de dos meses de búsqueda en Aguascalientes; Fiscalía apunta a posible caída en bordo de agua

Un coche bomba que no iba solo: dos autos y tres motos lo escoltaron antes del estallido en Coahuayana. Mientras tanto, México se pone a la defensiva ante aranceles a importaciones asiáticas y un Trump que vuelve a amenazar con más impuestos “por el agua”. Además: la FGR gastó más de mil millones en seguros VIP (¡qué nivel de asegurados!), y en las calles caen palmeras enfermas… pero llegan nuevos árboles a tomar su lugar.

Un episodio para entender dónde estamos parados… y hacia dónde nos quieren empujar. Dale play y ¡Entérate!

