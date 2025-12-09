Un coche bomba que no iba solo: dos autos y tres motos lo escoltaron antes del estallido en Coahuayana. Mientras tanto, México se pone a la defensiva ante aranceles a importaciones asiáticas y un Trump que vuelve a amenazar con más impuestos “por el agua”. Además: la FGR gastó más de mil millones en seguros VIP (¡qué nivel de asegurados!), y en las calles caen palmeras enfermas… pero llegan nuevos árboles a tomar su lugar.

Un episodio para entender dónde estamos parados… y hacia dónde nos quieren empujar. Dale play y ¡Entérate!