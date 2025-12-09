Más Información
Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd
Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos
Un coche bomba que no iba solo: dos autos y tres motos lo escoltaron antes del estallido en Coahuayana. Mientras tanto, México se pone a la defensiva ante aranceles a importaciones asiáticas y un Trump que vuelve a amenazar con más impuestos “por el agua”. Además: la FGR gastó más de mil millones en seguros VIP (¡qué nivel de asegurados!), y en las calles caen palmeras enfermas… pero llegan nuevos árboles a tomar su lugar.
Un episodio para entender dónde estamos parados… y hacia dónde nos quieren empujar. Dale play y ¡Entérate!
