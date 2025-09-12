El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró culpable al expresidente Jair Bolsonaro de orquestar una conspiración para anular las elecciones de 2022 mediante un golpe de Estado. Muchos ven en esta sentencia una victoria para la democracia, pero ¿qué significa esta condena para el rumbo de Brasil? JP Spinetto, columnista de asuntos latinoamericanos en Bloomberg Opinion, nos habla al respecto.

En otros temas:

Tensión comercial: China responde a los aranceles propuestos por México. Califica la medida como “coercitiva” / La NASA detecta posibles rastros de vida en Marte, mientras Trump propone cancelar misiones al espacio.