Rosaura Ruiz, sobre Centro Kalan: "Estamos trabajando para ya reinaugurarlo"

Salinas Pliego pone fin a 18 años de batalla fiscal; así fue el litigio que cerró con el SAT

Grupo Salinas paga al SAT; esto es lo que el gobierno pedía, lo que se ofreció y lo que se pagará

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Vocero cubano acusa a EU de buscar un “genocidio”; advierte que el bloqueo de petróleo paraliza al país

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir"; sigue ejerciendo presión sobre la isla caribeña

Venezuela aprueba reforma petrolera afín a EU; pretende atraer inversión privada

Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, acordó con el SAT el pago de más de 32 mil millones de pesos, con un adelanto de 10 mil 400 millones y el resto en 18 exhibiciones. En el frente internacional, Donald Trump volvió a sacudir el tablero al anunciar aranceles para países que suministren petróleo a Cuba, además de declarar emergencia nacional. También hablamos del sabor mexicano que llegará al Super Bowl LX, donde el aguacate michoacano hará touchdown con el envío de 120 mil toneladas a Estados Unidos. Y para cerrar, te contamos dónde ya están activos los ponchallantas en vialidades de cuota y por qué ahora evadir el peaje puede salir muy caro. Spoiler: este episodio trae más giros que un volante sin llantas…🎙️😅 Dale play y... ¡Entérate!

