Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, acordó con el SAT el pago de más de 32 mil millones de pesos, con un adelanto de 10 mil 400 millones y el resto en 18 exhibiciones. En el frente internacional, Donald Trump volvió a sacudir el tablero al anunciar aranceles para países que suministren petróleo a Cuba, además de declarar emergencia nacional. También hablamos del sabor mexicano que llegará al Super Bowl LX, donde el aguacate michoacano hará touchdown con el envío de 120 mil toneladas a Estados Unidos. Y para cerrar, te contamos dónde ya están activos los ponchallantas en vialidades de cuota y por qué ahora evadir el peaje puede salir muy caro. Spoiler: este episodio trae más giros que un volante sin llantas…🎙️😅 Dale play y... ¡Entérate!