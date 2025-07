La madrugada del 26 de julio de 2011, el cuerpo de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz apareció, decapitado, frente a las instalaciones del periódico Imagen, en Boca del Río, Veracruz.

Reportera del diario Notiver, uno de los diarios de mayor circulación del puerto, Yolanda había desaparecido dos días antes, cuando se dirigía a la graduación de la preparatoria de su hija. Nunca llegó.

Dos días después de que su cuerpo fue hallado, dos agentes de la policía de investigación de Veracruz se sentaron frente a su computadora y se dedicaron a googlear.

Luego de algunas horas, ya tenían “resuelto” el caso: sin ninguna prueba, a partir de un video anónimo posteado en YouTube y un texto similar, “concluyeron” que Yolanda Ordaz tenía vínculos con el crimen organizado y había sido asesinada por un narcotraficante de un grupo rival.

Lee también Ellos son los periodistas asesinados durante este sexenio; suman cinco víctimas

La revisión exhaustiva hecha por Fábrica de Periodismo de las miles de páginas del expediente judicial revela que la “investigación” se centró en realizar “hallazgos” que desde un inicio buscaban manchar la reputación y revictimizar a la periodista, sin explorar líneas derivadas de su trabajo profesional y sin revisar el contexto de las redes político-criminales del gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

El fin era, apunta Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, representante legal de la familia de Yolanda, planear y garantizar desde un principio la impunidad del crimen. A 14 años del brutal asesinato de Yolanda, casi lo han logrado.

Yolanda Ordaz de la Cruz estaba ligeramente retrasada. Eran las 10 de la noche. Su hija Geovana había acabado de arreglarse y se encontraba lista para ir a la fiesta de graduación. La chica, de 18 años, acababa de terminar la prepa y lo celebrarían juntas justo la noche de ese domingo 24 de julio de 2011. No quería llegar tarde. Así que le marcó.

Un poco apresurada, Yolanda contestó la llamada. Y le dijo que ya iba para allá, que era cuestión de minutos y que no tardaba. Sus casas estaban a solo tres o cuatro cuadras de distancia. Así que Geovana y la amiga de su madre con la que vivía salieron a la calle a esperar a que ésta las recogiera.

Pasaron los minutos y nada. Ni luces del auto Altima color negro. Empezaron a desesperarse. Marcaban y marcaban pero no había respuesta. “Nada más se oía que llamaban, pero no contestaba”.

Buscaron entonces a Roberto, un joven fotógrafo colega de la periodista, quien tomaría fotos de la graduación, pero él tampoco tenía idea. De hecho, también la estaba esperando porque Yolanda había quedado de pasar por él.

La preocupación fue creciendo. Sus compañeros de la redacción del diario Notiver tampoco tenían noticias de Yolanda. Les recomendaron que esperaran. Ya aparecería.

Lee también Radios comunitarias, indígenas y afromexicanas exigen que la FGR atraiga la investigación de asesinato de Salomón Ordóñez

Ese día, en particular, habían compartido bastantes horas. Lo hacían frecuentemente, pero eso domingo habían empezado temprano. Yolanda Ordaz llegó a casa de su amiga a las 8:30 de la mañana. Habían hecho una cita para que les hicieran pedicure a ella, a su amiga y a su hija.

Entre Yolanda y su amiga, quienes eran comadres, se había construido una relación muy cercana, tanto que sus dos hijas no vivían con su madre, sino con la amiga.

Una vez que les hicieron el pedicure a las tres, se pusieron a platicar y luego de un rato Yolanda se dedicó a mandar sus notas del día al periódico, uno de los diarios más influyentes del estado de Veracruz.

Poco antes del mediodía, Yolanda y su amiga salieron. Fueron al centro de la ciudad a comprar aretes; la periodista aprovechó para ir a bañarse. Y después de un rato, regresó a casa de su amiga, salieron de nuevo a darle un aventón a la chica que les hizo el pedicure y, a eso de las cinco de la tarde, comieron juntas un pollo rostizado comprado en el camino.

Era un día relajado. Tomaron café y vieron la tele. A eso de las siete de la noche Yolanda dijo que iba a su casa a cambiarse. Todavía andaba de mezclilla negra, un top morado, zapatos negros y una blusa negra con estampados. Se arreglaría y luego pasaría por ellas.

Quedaron de que las recogería, pero les pidió que le avisaran cuando estuvieran listas. Por eso, su amiga le marcó al cuarto para las 10 de la noche, primero, y 15 minutos después, para apurarla un poco.

Yolanda respondió su teléfono celular. Le dijo que iba retrasada, pero que en cuestión de minutos llegaba, que no tardaría y las vería en breve.

Yolanda Ordaz de la Cruz nunca llegó. Y nunca la volverían a ver con vida.

La periodista Yolanda Ordaz fue asesinada en Veracruz en 2011. Ilustración: Especial.

* * *

La radioperadora Elisa García recibió una llamada aproximadamente a las tres de la mañana del martes 26 de julio de 2011. Un hombre que dijo dedicarse a recoger cartón y latas en la calle marcó al teléfono de urgencias y le proporcionó las señas del lugar en que había visto el cuerpo sin vida de una mujer. No dijo más y nadie lo buscó después, pero Elisa lanzó un mensaje por la frecuencia policiaca desde la Base Torre Boca del Río.

Al lugar se presentaron elementos de la Policía Intermunicipal de Veracruz que cubrían el turno de noche. Varias horas más tarde, agentes del ministerio público local hicieron el levantamiento del cuerpo y dieron fe del hallazgo de una persona del sexo femenino que se encontraba en la acera de la calle Habaneras, entre Invernadero y Jardines de Virginia, del fraccionamiento Jardines de Virginia, municipio de Boca del Río, en el conurbado de la ciudad y puerto de Veracruz.

El cuerpo, que tenía pequeños fragmentos de pasto –por lo que los investigadores dedujeron que lo llevaron desde un sitio distinto–, no fue dejado en un lugar cualquiera: lo colocaron en la parte posterior del inmueble en donde se encuentran las instalaciones del diario Imagen del Golfo.

Al llegar ahí, según describieron en su reporte sobre la inspección ocular del sitio, se encontraron con la siguiente escena sobre la banqueta: el cuerpo de una persona del sexo femenino, decapitado, con la playera arremangada hasta la altura de sus pechos, descalza, con la cabeza desprendida del cuerpo, colocada entre su brazo y costado izquierdo, sobre el piso.

Lee también Recuerdan a Javier Valdez, periodista asesinado hace 8 años; piden a EU extraditar a "Mini Lic", presunto responsable

Los autores del asesinato manipularon sus manos y colocaron entre sus dedos un cartón con una leyenda pintada en letras negras: “También los amigos traicionan. Atte: Carranza”.

El cuerpo presentaba golpes diversos, un gran hematoma en el pecho y escoriaciones circundantes en ambas muñecas, señal de que la habían sujeto de las manos.

“Se encuentra con sus extremidades superiores e inferiores extendidas a sus costados, con la cabeza desprendida del resto del cuerpo; al observar la cabeza se advierte que presenta diversas heridas punzocortantes en todo el cuello”, detalla la necropsia incluida en la investigación 129/FEADLE/2011-BIS.

Era Yolanda Ordaz de la Cruz, la periodista, la chica de Oaxaca que empezó a reportear en el diario Notiver hacía casi 30 años.

Su amiga la identificó a las 12:38 del martes 26 de julio de 2011. Vestía el mismo pantalón de mezclilla, el mismo top morado y la misma blusa negra que llevaba el domingo. Ya no pudo cambiarse para ir a la graduación de su hija. Llegaron por ella primero.

* * *

Veracruz es uno de los estados de México más ricos en recursos naturales, pero con unos niveles de pobreza profundos. Bordea el Golfo de México y tiene una población de unos nueve millones de habitantes.

Bastión durante más de 80 años de gobiernos del PRI, el poder ha estado tradicionalmente en manos de caciques políticos a menudo acusados de corrupción. En los últimos 20 años, se ha convertido en un territorio estratégico para grupos del crimen organizado.

La violencia, particularmente en el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa, alcanzó niveles no experimentados antes. Para los periodistas, significó muerte y represión.

Desde la llegada de Duarte como gobernador en diciembre de 2010 se instaló un clima de terror generalizado. Veracruz se convirtió en el estado más peligroso de México para ejercer el periodismo. “En nosotros se plantó una idea: nos van a matar”, escribió Norma Trujillo Báez, una reconocida periodista que ha sido víctima de acoso oficial por su trabajo.

“Las y los periodistas entendimos –detalló Norma– que no existía un lugar seguro: no importaba dónde estuvieras, la forma de matar era cada vez más despiadada: varios colegas fueron torturados y mutilados antes de ser asesinados, segmentados en pedacitos, sus cuerpos empacados en bolsas de basura. Así era en los casos extremos”.

Al término del gobierno de Duarte, el saldo fue atroz: 18 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos en seis años.

* * *

El asesinato de Yolanda, una periodista con casi tres décadas de trabajo en Notiver, era un caso de alto impacto. Así que había que actuar con rapidez.

Por ello, la maquinaria de “investigación” del gobierno de Veracruz se echó a andar. Por una parte, se hicieron algunos procedimientos de rutina: interrogar a amigos y familiares para ver si ellos proporcionaban una pista que ayudara a imprimir un poco de rumbo y no partir a ciegas.

También se contactó a un grupo de sus compañeros de trabajo para saber si ellos tenían una idea de por qué la habían asesinado, si Yolanda les había comentado de alguna amenaza. Preguntas de rutina que a menudo no llevan a nada y sólo sirven para ir engrosando el expediente.

El Agente Segundo del Ministerio Público Investigador Alejandro García Olivares pidió además que se hicieran algunas pruebas periciales de rutina y ordenó a varios policías que fueran a averiguar si había habido algún testigo de los hechos.

Y así lo hicieron. Preguntaron a vecinos y obtuvieron negativas rotundas. No, no habían visto nada; no, tampoco escucharon gritos; no la veían hace mucho, no hablaba casi con nadie, era muy reservada, no tenía grandes lazos en la comunidad, casi no la veían ni hacía fiestas o reuniones sociales. Ni idea de que era periodista.

Uno tras otro respondieron un cuestionario casi de machote: el velador de una construcción, los albañiles que dormían en un hotel a medio construir que está cerca; la chica de la tienda a donde muy pocas veces iba, la vecina de la casa de enfrente. Hojas y hojas, decenas de hojas, sin mayor información.

Lo mismo hicieron en los alrededores del lugar en que fue localizado el cuerpo de Yolanda, esa incisiva reportera de “sucesos”, como se le llama a la información policiaca: el despachador de la gasolinera Costa de Oro, el vigilante de las oficinas del diario Imagen, el policía que estaba de guardia en una caseta cercana. Nada: nadie vio nada inusual, nadie escuchó ningún arrancón ni el ruido del rechinido de llantas.

Mientras esas tareas de manual policiaco se desarrollaban y la oficial secretaria acumulaba inútilmente más hojas, en los pasillos de otra de las instituciones de seguridad, un par de oficiales de la Agencia Veracruzana de Investigaciones se “ponían las pilas” para responder al apremio de sus jefes.

El comandante Juan Ramírez Ramírez y el agente César Racon Espinosa procedieron a “investigar” a fondo.

Lo que querían decir con “a fondo” e “investigar” se reducía a plantarse frente a su computadora y checar internet, utilizando el buscador de Google. Y allí encontraron lo que, en su contundente opinión, eran “pistas sólidas”.

Presumirían ellos que en esos “hallazgos” se encontrarían las razones que explicarían el asesinato de Yolanda Ordaz de la Cruz, la cuarta periodista victimada en Veracruz de una manera violenta en menos de un mes.

Apenas horas después de que se supo que la periodista había sido asesinada, ambos policías hacían un reporte que incluyeron en dos discos compactos con la información que establecía que, según sus averiguaciones en el buscador de Google, Yolanda tenía nexos con uno de los grupos del crimen organizado que se disputaban el territorio veracruzano. No tenían duda alguna.

En el oficio número 1687 que enviarían más tarde al agente Alejandro García Olivares, le escriben con un lenguaje burocrático y le comparten en un solo párrafo, pero un párrafo contundente, sus conclusiones:

“Continuando con las investigaciones relacionadas al esclarecimiento del homicidio de quien en vida llevara el nombre de Yolanda Ordaz de la Cruz, con esta fecha me permito dejar a su disposición dos discos CD que contiene material relacionado en la vinculación de la occisa con la delincuencia organizada, precisamente con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, que dicha información fue obtenida vía internet”. [Destacados del autor].

Lo que hacen de su conocimiento, dicen, “para los efectos legales a que haya lugar”. Y firman el comandante Ramírez Ramírez y el policía César Racon Espinosa.

La comunicación con fecha 29 de julio de 2011 lleva, además, el visto bueno del jefe de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, el comandante Carlos Toral Ruiz.

Oficio número 1687.

* * *

El contenido de los CDs enviados por los agentes Ramírez y Racon pretende fortalecer la tajante conclusión a la que llegaron después de googlear durante algunas horas: ella tenía nexos con la delincuencia organizada.

Y expusieron los elementos que consideraron concluyentes: “Yolanda Ordaz ya había sido mencionada en al menos dos videos por un supuesto nexo con bandas de la delincuencia organizada, a los que presuntamente apoyaba con manejos informativos”.

Uno de ellos era un video de 2009. “El portal YouTube difundió el video ‘Matando Zetas’, donde tres sujetos interrogados citan el nombre de periodistas que presuntamente brindan protección a integrantes de la delincuencia organizada: Hugo Gallardo San Gabriel, Miguel Ángel López Velasco y Yolanda Ordaz”.

El 14 de junio de 2011, agrega el reporte policiaco, el portal de YouTube difundió tres videos en los que en imágenes de notas periodísticas de Notiver se observa que “respaldan movilizaciones y eventos por miembros de la delincuencia organizada. Y entre los autores de las notas y fotos se observan los nombres de Yolanda Ordaz, Milo Vela y su hijo Miguel Ángel López Solana, Gabriel Huge y Marcos Miranda”.

El listado de nombres mencionados en el video, subido a YouTube por un usuario que utiliza el seudónimo de “Aguililla 2011”, se convirtió en una lista de sentenciados a morir: seis semanas antes del asesinato de Yolanda, acribillaron en su domicilio a Milo Vela y su hijo también periodista. Gabriel Hugue sería secuestrado y asesinado también en mayo de 2012.

El reporte de “investigación” de los agentes Ramírez y Racon incluye un segmento con el título “Sobre Yolanda Ordaz. Aspectos relevantes”. Y en ese apartado incorporan información sobre una publicación que se hizo “en algunos medios”, en la que se “manejó una lista de reporteros de diarios de la ciudad de Veracruz, entre ellos Yolanda Ordaz, quienes supuestamente habrían recibido apoyos del traficante Lázaro Llinas, jefe de la plaza en la zona Veracruz-Boca del Río, quienes se habrían comprometido ayudarlo a través de sus comentarios periodísticos”.

Para los policías esas imputaciones anónimas eran pistas sólidas de que la periodista tenía nexos con el narcotráfico. Ya no habría razón alguna para investigar más. Contaban ya con un móvil y, por lo que a ellos correspondía, el caso se encontraba en vías de resolverse apenas unas horas después de haber ocurrido.

Le tocaría al agente del ministerio público terminar de amarrar el caso. Y si ya existía una razón que explicara por qué habían matado a Yolanda Ordaz, ahora faltaba encontrar a los culpables.

Bueno, en realidad, tampoco. Porque de ello, el par de agentes ya se habían ocupado antes.

* * *

El oficio número 1685 también está fechado el 29 de julio de 2011. Lo recibió la oficial Fabiola Hernández y está dirigido también al agente investigador García Olivares para transmitirle información relevante del caso.

Como la numeración lo indica, es un oficio previo al que establece la supuesta relación de Yolanda Ordaz con bandas del crimen organizado.

Con el mismo modo de fraseo, el de la burocracia judicial, el comandante Ramírez y el agente Racon le comunican a su jefe que han logrado identificar a una persona que está vinculada o es responsable del asesinato de la reportera. Y presumen que lo han hecho gracias, de nuevo, a Google e internet.

“Que continuando con las investigaciones relacionadas con los hechos en los cuales perdiera la vida la persona que respondió al nombre de Yolanda Ordaz de la Cruz se logró tener información por vía internet sobre la persona relacionada con el apellido “Carranza”, toda vez que en que fue encontrada sin vida la occisa en el mismo lugar junto al cuerpo apareció una cartulina que a la letra dice: ‘Los amigos también traicionan. Atte: Carranza’.

“Por lo anterior, se logró encontrar una fotografía a nombre de Juan Carlos Carranza Saavedra, alias El Ñaca Ñaca o El comandante Carranza, quien al parecer se encuentra relacionado con la delincuencia organizada y se está boletinando, ya que se ofrece una recompensa de 3 millones de pesos por información sobre su paradero por ser probable responsable del homicidio de quien en vida se llamó Miguel Ángel López Velasco y familia”.

Así, el comandante Ramírez y el agente Racon lograron en unas horas no sólo establecer la identidad del responsable de la muerte de Yolanda Ordaz, sino que también le atribuyen la autoría del asesinato de Milo Vela, quien era jefe de Yolanda Ordaz en Notiver; su hijo también periodista y de su esposa.

Dos asesinatos “resueltos” de un solo tiro. Y todo gracias a un apellido y al internet. Ya se harían otras maniobras para amarrar esa tesis y revictimizar a los periodistas.

Oficio 1685

* * *

Propuesta Cívica, organización dedicada a la defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión en México, ha tenido un papel clave en el acompañamiento legal de periodistas y medios sometidos a demandas y acoso judicial en los años recientes.

Ha acompañado, además, a las familias de periodistas asesinados como Javier Valdéz y Miroslava Breach, de las cuales ha asumido su representacion legal. Desde el año pasado también lo hace con las familias de Yolanda Ordaz y Miguel Ángel López Vela, asesinados en el Veracruz de Javier Duarte.

Sara Mendiola Landeros es abogada, maestra en derecho penal y directora ejecutiva de Propuesta Cívica. Ha revisado múltiples casos y a través de esa experiencia ha ido delineando algunos elementos centrales sobre la violencia contra periodistas en México y en particular en Veracruz, como los siguientes:

El otro lado de la violencia contra periodistas en México es la impunidad. Son dos lados de la moneda bastante perversos. Los asesinatos de periodistas en Veracruz guardan un patrón de extrema violencia: decapitaciones, desmembramiento de cuerpos. El modus operandi con el que trabajaba el grupo criminal que dominó la zona de Veracruz en esa época era similar: decapitaba y desmembraba a sus víctimas. Entonces, surge una hipótesis: ¿el grupo criminal fue autor material de estos asesinatos? Esa es la primera pregunta. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales? Esa es la segunda. Si revisamos el trabajo que realizaban los periodistas asesinados, la denuncia que hacían de cómo las autoridades estaban involucradas con ese grupo criminal, surge una pregunta más: ¿las autoridades que eran señaladas por los periodistas son las responsables intelectuales y los materiales fueron los del grupo criminal? En México existe un matrimonio invisible entre autoridades y crimen organizado en diversas zonas del país. Así es como opera la política mexicana: una colusión muy fuerte entre autoridades y el grupo criminal que opera en la zona Veracruz desgraciadamente ha sido un referente de violencia y de corrupción, un referente de impunidad. Estos casos dejan ver que la impunidad no es aislada, no hay impunidad fortuita. La impunidad tiene una estructura y tiene bases para operar.

* * *

A las 12:47 del martes 26 de julio, apenas ocho horas después de que el cuerpo de Yolanda Ordaz de la Cruz fue localizado en una banqueta, un cable de la agencia Notimex daba cuenta de una conferencia del procurador de Justicia de Veracruz.

Sin aceptar preguntas, Reynaldo Escobar Pérez, el titular de la Pocuraduría de Justicia del Estado, echó mano de una de las operaciones oficiales más comunes cuando se abordan crímenes de periodistas en México: se les lastima, se les revictimiza.

“El gobierno de Veracruz condena y lamenta el crimen y ratifica su decisión de investigar las causas del mismo, pero es fundamental dejar en claro que este tipo de hechos deplorables nada tiene que ver con el ejercicio de la profesión de periodista, sino con la relación que de manera tal vez circunstancial establecen algunos comunicadores con los cárteles de la delincuencia”, decretó, sin ninguna evidencia, el funcionario.

Escobar Pérez había llegado al cargo propuesto directamente por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, pero era un viejo lobo del más rancio PRI: había sido alcalde de Xalapa y secretario de Gobierno con el gobernador Fidel Herrera, a quien se le ha atribuido en repetidas ocasiones haber abierto la puerta del estado al narcotráfico, aunque nunca ha habido una acusación formal en su contra.

Escobar Pérez se atrevió a avanzar unos pasos más en la construcción de una versión para la cual no podía tener ningún elemento de información a esas tempranas horas en que daba la conferencia:

“Se investigan las versiones que señalan la presunta relación de comunicadores con la delincuencia organizada, lo que los coloca en una situación sumamente vulnerable, de peligro y riesgo personal y familiar. Existen posibles nexos con la delincuencia organizada y son la principal línea de investigación”.

Cuando decía eso, los dos agentes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones aún no acababan de googlear. Así que resultaba aún más aventurado afirmar lo que había dicho minutos antes, a menos que él tuviera conocimiento previo de los hechos.

* * *

En la esquina de Árbol de la Noche Triste y Vicente González, en la colonia La Pochota, eran las 19:10 del 2 de agosto de 2011 cuando se produjo un enfrentamiento armado entre un batallón del ejército y un par de jóvenes que iban a bordo de una Ford Lobo, de doble cabina, color rojo. Un camionetón.

Las balas cruzaron el espacio entre ambos grupos, de un lado a otro, pero era casi inevitable el resultado. Los dos jóvenes, uno de 23 y otro de 24 años, murieron en los hechos. A pesar de que en teoría llevaban un pequeño arsenal (dos AK-47 y una R-15 Smith&Wenson), cayeron ante el poder de fuego de los militares.

Al acabar la balacera, y ya con los cuerpos inertes, pero aún vistiendo sus camisetas deportivas de manga corta, las autoridades procedieron a levantar un acta sobre los hechos.

Extrañamente, la camioneta transportaba en la batea muchísima ropa, sobre todo playeras: una amarilla, de cuello redondo, marca American Eagle; otra negra tipo polo, de marca Hollister; una más de color café, de marca Cauduro Coumny. Y varias más.

Pero en el recuento de las prendas halladas, una de ellas rompió la armonía. Se trataba de un pantalón de mezclilla, color azul, talla 34. Lo relevante es lo que, de acuerdo con el reporte de las autoridades, se encontró en la bolsa posterior derecha: una credencial de estudiante de la Universidad Veracruzana, de una chica que estudiaba el segundo semestre de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, con vigencia de septiembre de 1986 a septiembre de 1987.

El nombre y la foto de la joven estudiante correspondían a quien sería asesinada exactamente 25 años después.

¿Qué hacía esa credencial de Yolanda Ordaz de la Cruz ahí, cuando había sido asesinada violentamente unos cuantos días antes? ¿Quién la puso en el bolsillo de ese pantalón? ¿Cómo llegó ahí?

El expediente no registra si las autoridades realizaron un cateo en la casa de Yolanda, en donde se podrían encontrar identificaciones como esa.

Tampoco existe ningún rastro de que hayan su computadora, su equipo de trabajo, archivos, algo que tuviera ver con la informacion que publicaba.

* * *

El choque armado entre los jóvenes de la Lobo roja y la partida militar y el fortuito hallazgo de la credencial estudiantil de Yolanda Ordaz sirvió para que el gobernador Javier Duarte, en cuyos primeros seis meses de gobierno ya se registraba el asesinato de seis periodistas en Veracruz, saliera a presumir “avances” en la investigación y a reforzar el mensaje oficial: Yolanda andaba metida con los narcos.

Duarte acababa de llegar de una gira por Brasil, pero pidió que le organizaran una conferencia de prensa en un ambiente controlado, sin preguntas incómodas.

Se reunió en un salón del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa, y mencionó que había recibido informes de que se había citado a declarar a varias personas que habían aportado información para esclarecer el asesinato.

En realidad, quienes habían sido citados eran los vecinos, amigos, compañeros de trabajo, y no habían proporcionado tal información.

Pero Duarte aprovechó para empujar la sospecha sobre la periodista: “Hay importantes avances en este tema; derivado de un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde fueron abatidos dos delincuentes, entre las pertenencias de los mismos fue hallada, entre otras cosas, una identificación oficial perteneciente a Yolanda Ordaz de la Cruz".

Duarte siendo Duarte, el gobernador que dejaría la monstruosa marca de 18 periodistas asesinados durante su gestión.

* * *

La violencia contra los periodistas en la época del Veracruz de Duarte no fue un hecho azaroso. Desde Propuesta Cívica tienen una hipótesis: la violencia tenia patrones comunes y, por lo tanto, fue planificada.

Primer patrón: la gran mayoría de los periodistas asesinados y desaparecidos desarrollaba un trabajo periodístico que abordaba temas de corrupción, narcotráfico, de narcopolítica.

“Había una fuerte línea de investigación de cómo el gobierno estaba ‘autorizando’ la entrada de grupos criminales como Los Zetas”, explica Víctor Martínez, coordinador jurídico de Propuesta Cívica,

Segundo patrón: la violencia contra las personas periodistas víctimas fue brutal. “Fue brutal la manera en cómo fueron asesinados: hay casos en los que fueron decapitados; otros en los que sus cuerpos fueron cercenados; casos en los que arrojaron las cabezas en las instalaciones”.

Tercer patrón: la ineficacia o la ausencia de las investigaciones. “No existen actos de investigación dentro de un contexto de la libertad de expresión, del trabajo periodístico que ellos estaban haciendo. ¿Qué estaban investigando, sobre qué temas, a quiénes estaban apuntando: a políticos, a empresarios, a narcotraficantes? Son investigaciones oficiales totalmente desligadas del contexto de la libertad de expresión.

Cuarto patrón: la Fiscalía utilizó sistemáticamente la criminalización. “La ‘verdad histórica’ con la que salían las autoridades a dar respuesta a estos crímenes es que ellas y ellos hacían parte del crimen organizado y que existía una molestia por parte del crimen organizado y, en venganza, los desaparecían o asesinaban”, detalla Sara Mendiola.

* * *

A raíz de la violencia incesante contra los periodistas en México –del año 2000 a la fecha han sido asesinados 183 hombres y mujeres dedicados al periodismo, según el informe más reciente de Propuesta Cívica–, en México se creó la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Su diseño pretendía hacer frente, precisamente, a una impunidad casi total. Luego de largos meses en que las investigaciones en Veracruz no llevaban a ningún lugar más que a la insinuación de que Yolanda Ordaz estaba ligada a actividades delincuenciales, la oficina en Veracruz de la delegación de la entonces Procuraduría General de la República se quitó el bulto de encima y se declaró incompetente “en razón de especialidad”.

En pocas palabras: dado que la víctima del asesinato era una periodista, legalmente tocaba enviar el expediente a la FEADLE. Y esta instancia lo registra justo la Navidad de 2011.

El 24 de diciembre recibe los antecedentes del caso, con una copia de muchas de las diligencias realizadas en Veracruz: dictámenes periciales de química y fotografía forense, dactiloscopía, informática, inspección ocular y fe ministerial del lugar en que fue encontrada Yolanda, y muchos, muchos oficios en cientos de hojas que dan cuenta de actos de investigación ociosos, actos que no llevan como un fin en sí mismo identificar a los responsables.

Y tras estudiar el expediente durante unos cinco días, el agente Guillermo San Juan toma una decisión incomprensible: le “compra” la versión a un gobierno, el de Duarte, que ha mostrado ser letal para los periodistas.

Se declara ajeno al tema, a pesar de que se trata del asesinato de una periodista, lo que automáticamente implica que debe investigarlo, y pretende trasladar el caso a la fiscalía encargada de asuntos de delincuencia organizada.

Firma entonces un acuerdo para declinar la investigación y trasladar todo el expediente a sus colegas. Y justifica su intención con unas decenas de palabras propias de un manual de operaciones para pulverizar la fama pública de cualquier persona.

“Existen –justifica el agente San Juan– elementos probatorios que enlazados de manera lógica y natural nos permiten determinar que en la perpetración del delito de homicidio cometido en agravio de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, periodista del periódico Notiver, participaron activamente varios sujetos pertenecientes a la delincuencia organizada, lo que le da competencia a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada para seguir conociendo los hechos”.

Además, argumenta, “es propio señalar que el día en que fue encontrada sin vida en el mismo lugar junto al cuerpo apareció una cartulina que dice: ’Los amigos también traicionan. Atte: Carranza’”.

Para él, ya no hay duda: Yolanda Ordaz estaba vinculada, de alguna manera, con el crimen organizado. Por ello, y sin más, escurre el bulto y a las 22:30 horas del 30 de diciembre de 2011 estampa su firma en el largo escrito. Que lo investiguen los especialistas en crimen organizado.

* * *

El agente del ministerio público Israel Salas Romero está comisionado por la Procuraduría General de la República en Veracruz. Allí es titular de la Mesa Investigadora número 1. A las 18:30 del 28 de julio del 2011 llama a dos de las oficiales administrativas para que atestigüen el acta que está redactando y que tendrán que firmar en calidad de testigos de asistencia.

Enseguida, Salas Romero da fe de lo siguiente: que estaba buscando notas periodísticas publicadas en internet por los diversos medios de comunicación sobre el asesinato de Yolanda Ordaz y, de algún modo, llegó a la página denominada “El blog del narco” y se encontró con un video que acaban de subir un día antes a dicha página.

Cuenta Israel Salas lo que vio en el video: a un grupo de 29 personas con capuchas negras, por lo que no es posible identificarlas, con uniformes oscuros. Todos son hombres y cargan armas largas. Sólo se les pueden ver los ojos. Cinco de ellos están sentados ante una mesa y quien está ubicado en medio lee unas hojas ante la cámara.

El encapuchado dice que son las cuatro y media de la tarde del día 27 de julio y que con ese acto se presentan ante la gente de Veracruz para comunicarles que han arribado al estado y que se autodenominan Grupo Matazetas del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Y, en pocas palabras, dicen lo mismo de siempre: que no van a lastimar a nadie que no tenga que ver con sus enemigos Los Zetas y que van a acabar con los secuestros y las extorsiones para que las familias puedan vivir tranquilas.

Y, de repente, lanzan inesperadamente una mención que, luego, las autoridades usarán para marcar, sin evidencia alguna, la vida de los dos periodistas que acaban de ser asesinados: “También le hacemos un llamado de la manera más atenta a todos los periodistas, que hagan valer la muerte de nuestros amigos Milo Vela y Yolanda Ordaz”.

Y menciona varios nombres de hombres pertenecientes a un cartel enemigo, a quienes responsabiliza de los asesinatos de ambos, de Milo y Yolanda, quienes, asegura sin más, estaban pasando información a las corporaciones policiacas para que detuvieran a los integrantes de Los Zetas.

Finalmente, hace un llamado a la población a que denuncien ante el Ejército a los delincuentes del bando contrario. Y exhorta a “las mexicanas y mexicanos” a actuar [porque] todos somos libres. “El narcotráfico no se acabará, pero sí le podemos dar un giro a esto por la paz, la tranquilidad y el fiuturo de nuestros hijos. Si no actuamos, qué nos espera vivir: estar con temor de que en cualquier momento vengan a imponernos una cuota o secuestrarnos un ser querido”.

Israel Salas ordena entonces que un perito en informática le consiga una copia del video y que rastree esa página para obtener el domicilio desde donde se originó.

En ninguna de las más de 10 mil páginas de las que consta el expediente se cuestiona si lo que dicen los supuestos criminales es verdad ni se ponen en duda las menciones a Milo y Yolanda, ni mucho menos se identifica a quienes aparecen en el video. Nadie se pregunta si se trata de un montaje, o si intentan crear condiciones para enterrar por siempre la verdad de los asesinatos. Nadie dudó de la autenticidad del video.

Acta de la PGR redactada por el agente Israel Salas Romero.

Acta de la PGR redactada por el agente Israel Salas Romero.

* * *

En Propuesta Cívica saben de primera mano que la criminalización de las y los periodistas tuvo un impacto altísimo porque generó miedo y silenciamiento. Con ello, se lastimó no sólo la memoria de la víctima, sino a las familias.

Las autoridades, dice Víctor Martínez, lograron un objetivo importantísimo: generar temor en las familias. “Tuvieron miedo de seguir exigiendo justicia y, al no exigir justicia, las investigaciones se quedan en el abandono, se congelan, se mueren para la Fiscalía”.

Y, así, los casos, como el asesinato de Yolanda Ordaz de la Cruz, cuya investigación ha quedado supendida en el limbo judicial sin que haya nadie responsable, sólo suman un número más a la impunidad.

Es posible que a 14 años de haber ocurrido, el caso de Yolanda, como el de muchos otros más, alimenten las cifras de impunidad en los crímenes contra periodistas.