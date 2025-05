Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de 1994 al 2000, descartó que Andrés Manuel López Obrador sea todavía el gran protagonista del poder político en México porque, afirmó, Claudia Sheinbaum Pardo fue electa democráticamente y se contaron bien los votos gracias a las instituciones creadas durante el priismo.

Sin embargo, en entrevista con el periodista y columnista de EL UNIVERSAL, León Krauze, para su podcast Ciberdiálogos de Letras Libres, aseveró que la Presidenta "no asume sus responsabilidades constitucionales" porque busca darle continuidad a la "obra demagógica" del expresidente López Obrador "ridículamente" llamada Cuarta Transformación:

"Yo le recordaría que la función de un presidente no es ser popular, sino servir a la nación, democráticamente. No ser parte de un proyecto que claramente es de destrucción democrática", señaló.

El expresidente priista mencionó que, cuando se analizan los mandatos de los gobiernos morenistas, se les puede llamar "golpe de Estado" porque, expuso, han quitado un régimen democrático y han instaurando una tiranía de manera Constitucional.

"A lo mejor López Obrador, ella (Claudia Sheinbaum) y sus compañeros de partido concluyeron que lo mejor para México no era la democracia", lamentó Zedillo.

En ese sentido, refirió que los morenistas habrían pensado que "lo mejor para México no es vivir en democracia", sino mantener un partido hegemónico en el poder, limitar libertades civiles, tener control de medios, implementar seguridad militarizada y aumentar la prisión preventiva: "Ellos piensan que eso es lo mejor para el país", dijo.

"No le presten atención a la popularidad, enfóquense en cumplir": Ernesto Zedillo

El expresidente Zedillo externó su preocupación ante la popularidad como medida de cumplimiento del deber: "En eso hay mucha superficialidad y trivialidad", aseguró.

Recordó que en abril de 1995, posterior a "el error de diciembre" y la crisis económica que afrontaba México, "tomó decisiones sin reparar en las repercusiones que pudieran tener en su popularidad".

"Cuando yo acabé mi periodo gubernamental, alguien me mostró una gráfica que señalaba que yo tenía 75% de aprobación. Francamente, no me interesaba ese 75%", se sinceró el exmandatario priista sobre los índices que los gobernantes de la 4T presumen.

Por tanto, instó a las personas en el poder a que "no le presten tanta atención a la popularidad" y que mejor se enfoquen en "cumplir su deber".

La entrevista completa, hecha por León Krauze en su podcast Ciberdiálogos de la revista Letras Libres, estará disponible mañana lunes 5 de mayo.

