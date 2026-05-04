La ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que en los países democráticos deben existir tribunales confiables ante los cuales la ciudadanía exija el cumplimiento de los derechos humanos, lo que evita que se conviertan en simples promesas de campaña.

“La democracia de alta calidad es aquella donde la ciudadanía no solo vota, sino que ejerce su autonomía; donde los derechos sociales no son promesas de campaña, sino obligaciones exigibles ante tribunales independientes”, expresó Esquivel Mossa durante la instalación del Observatorio sobre la calidad democrática y construcción de ciudadanía.

Ahí mismo, Esquivel Mossa aseguró que la justicia se convierte en el puente entre la voluntad popular y el límite al poder; y que la solidez de la democracia no depende únicamente de la pulcritud de sus procesos, sino de la eficacia de sus instituciones para transformar los derechos escritos en realidades palpables.

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Ministra Yasmín Esquivel Mossa (04/05/2026). Foto: Especial

En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), la ministra reconoció que un observatorio con anclaje territorial y vocación pública permitirá comprender cómo se vive el Estado constitucional en la experiencia diaria del ciudadano: “este Observatorio tiene la vocación de ser el espacio donde el rigor académico de la universidad se encuentre con la experiencia operativa de las instituciones, para generar una agenda de fortalecimiento institucional que responda a las necesidades de las juventudes y de las comunidades que se sienten al margen del sistema”, subrayó.

Previamente, la Esquivel asistió al Encuentro Nacional de Coordinadores del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos, donde habló del mandato que tienen las autoridades judiciales de promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, además de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos.

Ante profesores y estudiantes de las instituciones que conforman dicho Posgrado, Esquivel Mossa recordó que los derechos humanos se sustentan en la dignidad de las personas, y constituyen una exigencia para una vida digna, libre, sin discriminación.

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En el marco del 10º aniversario de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Yasmín Esquivel también habló del protocolo para juzgar con perspectiva de género; del protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia; con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales con perspectiva intercultural; protocolo para juzgar en casos de feminicidio, entre otros.

Estas actividades contaron con la presencia de Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Dante Arturo Salgado González, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur; Luis Armando González Plascencia, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES; José María Avilés Castro, Subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal del Gobierno de BCS.

Así como Sinia Álvarez Ramos, Vocal Ejecutiva del INE en la entidad; Sara Flores de la Peña, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Baja California Sur; Malka Meza Arce, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de BCS; y Gabriela Cardoza Coronel, alumna del Doctorado Interinstitucional de Derechos Humanos de la UABCS.

aov