Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, alista una reunión en los próximos días con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval, para definir el esquema de seguridad en su campaña.

Entrevistada en la sede nacional del PAN, Gálvez informó que la semana pasada recibió una carta del titular de la Sedena en la que pone a su disposición la seguridad necesaria, con gente especializada.

“Me aclara que no porque vean algún riesgo, sino porque por instrucciones del Presidente me proponen firmar una carta de confidencialidad, en fin. He solicitado ya una cita con el general Sandoval para poder platicar de los alcances”, indicó.

“Sin lugar a dudas hay estados que he recorrido, donde realmente es preocupante, como Zacatecas, donde me impresionó como la delincuencia organizada está prácticamente apropiada de territorios completos”, dijo.

Xóchitl Gálvez precisó que la reunión se dará en cuanto lo permita la agenda del funcionario.

“Le agradezco al presidente (López Obrador), le agradezco al secretario esta preocupación”, expresó la senadora panista.

Bajo Reserva Exprés.- Batalla Xóchitl Gálvez para conseguir vocero

AMLO: Sedena hizo un planteamiento de protección a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo un planteamiento de protección a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, rumbo a las elecciones del 2024.

En su conferencia mañanera de este lunes 25 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador dijo que están a la espera de la respuesta de la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México y la virtual candidata presidencial del Movimiento de Transformación.

“Pero todos los que necesiten protección, tenemos que garantizarles su protección para protegerlos y evitar desgracias. Nosotros queremos que todo transcurra en paz, como debe de ser”, dijo.

“Sin embargo, vale más prevenir, actuar de manera precavida por la temporada, siempre en la historia de México los momentos de más efervescencia, y divisiones y hasta violencia se presentan cuando se dan las transiciones, los cambios, las renovaciones de poderes, entonces sí hay que cuidar, sí hay que estar pendientes y no dar pie a que se enrarezca el ambiente y eso siempre tiene que ver con la llamada clase política y los grupos de intereses creados, siempre, ese no es el pueblo, siempre son las élites”, añadió.

Lee también: AMLO: Sedena hizo un planteamiento de protección a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez